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مدير مستشفي عزل: الاستهتار بالإجراءات الاحترازية سبب زيادة عدد إصابات كورونا.. فيديو

السبت 21/نوفمبر/2020 - 06:53 م
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل
قال الدكتور شريف محسن، مدير مستشفي العزل بالعبور منسق عام مستشفيات العزل بجامعة عين شمس، إن سبب زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد هو التهاون في الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا من قبل المواطنين، بالإضافة إلى أن عدد الاصابات بفيروس كورونا المستجد بدأ في الزيادة في الفترة الماضية منذ ما يقرب من 10 أيام لكن الوضع مازال تحت السيطرة.

وأضاف «محسن» خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم" المذاع علي قناة "دي إم سي" الفضائية، أنه داخل مستشفي العزل بالعبور توجد ٥٠ حالة مصابة بفيروس كورونا منهم ٢٢ حالة في العناية المركزة، موضحا أن هناك مستشفي أخري تابعا لعين شمس تسمي المستشفي الميداني وبها ٢٨ حالة مصابة بفيروس كورونا ومنهم ١٠ حالات في العناية المركزة.

وتابع مدير مستشفي العزل بالعبور ومنسق عام مستشفيات العزل بجامعة عين شمس، أن مصر في فترة انتقالية بين الموجة الأولي من جائحة فيروس كورونا المستجد والموجة الثانية ولكننا لا نستطيع القول بأننا دخلنا في الموجة الثانية حتي الآن. 

وأوضح الدكتور شريف محسن، أن الحالات الخطيرة المصابة بفيروس كورونا المستجد تدخل العناية المركزة فور وصولها المستشفي، مضيفا أن الحالات المصابة بكورونا التي تحتاج إلى جهاز تنفس صناعي تكون من أصعب الحالات التي يتم التعامل معها داخل المستشفي.

ووجه مدير مستشفي العزل بالعبور رسالة إلي المواطنين بالالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا المستجد وعدم التهاون في ذلك حتي لا يكون هناك زيادة كبيرة في عدد الاصابات ولا نتمكن في السيطرة علي الوضع حينها.

وتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص التهنئة للحكومة على ما حققته من مؤشرات اقتصادية ايجابية خلال العام الحالي بالرغم من ازمة كورونا وتداعياتها الشديدة.

وكتب الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك"؛ أتوجه بخالص التهنئة للحكومة على ما حققته من مؤشرات اقتصادية ايجابية خلال العام الحالي بالرغم من أزمة كورونا وتداعياتها الشديدة، وهي الجهود التي أشادت بها كبري المؤسسات المالية الدولية وفي مقدمتها الاعلان الرسمي من خبراء صندوق النقد الدولي بأن أداء الاقتصاد المصري فاق التوقعات وابدى صلابة وقدرة علي التعامل مع الجائحة نتيجة التنفيذ المتقن لبرنامج الاصلاح الاقتصادي ... كل التقدير لهذا العمل الدؤوب الممتد عبر السنوات الماضية .. والتحية والاعتزاز لدعم شعب مصر العظيم.
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