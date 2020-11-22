دعاء قبل النوم يغفر الله به جميع الذنوب ..أمين الفتوى يكشف عنه

يذكر أن من السنن التي يستحب للإنسان القيام بها قبل النوم:



أولًا: النوم على وضوء:



ثانيًا: قراءة سورة الإخلاص، والمعوذتين:



ثالثًا: التكبير والتسبيح عند المنام:



رابعًا: الدعاء حين الاستيقاظ أثناء النوم:



خامسًا: الدعاء عند الاستيقاظ من النوم: