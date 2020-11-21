عقب وفاة طفل بالحضانة.. إحالة مدير مستشفى كفر الشيخ العام ونائبه للتحقيق

أحالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، مدير عام مستشفى كفر الشيخ العام، ونائب مدير المستشفى، والنائب الإداري، إلى الشئون القانونية بالمحافظة؛ نظرًا للقصور فى التعامل – وفقًا للبيان الإعلامي لمديرية الصحة - مع موقف الطفل "م .ع" حال وفاته داخل حضانة المستشفى.





وقالت وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إنه تقرر إيقاف المحالين للتحقيق، عن العمل، كما تم تكليف أحد وكلاء المستشفى، بتسيير الأعمال كمدير المستشفى لحين انتهاء التحقيقات.



