عقب وفاة طفل بالحضانة.. إحالة مدير مستشفى كفر الشيخ العام ونائبه للتحقيق

أحالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، مدير عام مستشفى كفر الشيخ العام، ونائب مدير المستشفى، والنائب الإداري، إلى الشئون القانونية بالمحافظة؛ نظرًا للقصور فى التعامل – وفقًا للبيان الإعلامي لمديرية الصحة - مع موقف الطفل "م .ع" حال وفاته داخل حضانة المستشفى.
وقالت وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إنه تقرر إيقاف المحالين للتحقيق، عن العمل، كما تم تكليف أحد وكلاء المستشفى، بتسيير الأعمال كمدير المستشفى لحين انتهاء التحقيقات.
وفي سياق متصل، أعلنت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، اليوم، استلام 15 ماكينة للغسيل الكلوى و10 أسرة للمرضى، دعمًا من صندوق تحيا مصر، مشيرة إلى إعداد خطة لتوزيع هذه الماكينات على مراكز الكلى بالمستشفيات الحكومية بالمحافظة.
وقالت سلام، إن هذا يأتى فى ضوء خطة الوزارة للاهتمام بإحلال وتجديد مراكز الكلى، والمبادرة الرئاسية لرعاية مرضى الفشل الكلوى، موجهة خالص الشكر والتقدير للدعم المقدم من الرئيس عبدالفتاح السيسى للارتقاء بمنظومة الصحة.
وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، قد شهد توزيع كراتين صندوق " تحيا مصر"، والتى سيتم توزيعها من خلال مؤسسات المجتمع المدنى على الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجًا بنطاق المحافظة.
ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري وانطلاقًا من دور صندوق تحيا مصر المتمثل في إقامة مشروعات اجتماعية وتنموية تنهض بكافة القطاعات بالتنسيق مع كافة جهات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني.
جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والمحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة، والدكتورة إيمان عبدالحميد، مدير وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
وأشار محافظ كفرالشيخ، إلى أن هذه أكبر قافلة إنسانية في العالم، وتتنوع المنتجات من " مواد غذائية، دواجن، ملابس، وبطاطين "، بالإضافة إلي عدد من أجهزة الغسيل الكلوي، والأسرة المخصصة لها، فالقافلة تشمل ما بين رعاية صحية ورعاية اجتماعية، لدعم الأسر الأولي بالرعاية علي مستوي نطاق المحافظة، وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى، بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.