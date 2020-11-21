تستدعي إنكار مغلظ | نبيل الحلفاوي يعلق على صورة محمد رمضان مع المطرب الإسرائيلي





وكان قال اشرف زكى انه تواصل مع الفنان محمد رمضان والذى قال له انه لم يكن على علم بجنسية المطرب الاسرائيلى.





وقال نبيل : "سواء كان يعرف أو لا يعرف.. هذا القسم العلني تأكيد لاعتبار التطبيع الشعبي تهمة تستدعي إنكارا مغلظا".





نشر الحساب الرسمى للحكومة الإسرائيلية صورة تجمع الفنان محمد رمضان مع المطرب الاسرائيلي عومير آدام

وأعاد الإعلامي الإماراتي حمد المزروعي نشر الصورة التى جمعته مع رمضان وعومير وهو الامر الذي اثار حالة من الجدل الواسع.

ولاقت الصور العديد من التعليقات السلبية واتهم البعض محمد رمضان بالتطبيع بعد ظهوره مع المطرب الاسرائيلى فى دبى.





ومن المعروف أن الاعلامى الاماراتى حمد المزرعى يدعم اسرائيل وكان اخر دعم فى أزمة مطار بن جوريون في تل أبيب.

وأعلن المزروعي قبل أيام عن وصوله إلى تل أبيب، بعد نحو شهر على إعلان الإمارات العربية المتحدة التطبيع مع إسرائيل.

ونشر المزروعي عبر حسابه بموقع تويتر صورة له وخلفه تظهر طائرة عليها العلم الإسرائيلي، وكتب في تغريدة ثانية "تل أبيب".





وحقق كليب "يا حبيبي" للفنان محمد رمضان 49 مليونا و652 ألف مشاهدة، بعد طرحها على قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب، في 6 سبتمبر الماضي.

ويشارك مع محمد رمضان في غناء الكليب؛ المغني الكونغولي ميتري جيمس الذي يحظى بشعبية كبيرة في أفريقيا.

والكليب من إخراج حسام الحسيني الذي سبق وتعاون مع محمد رمضان في عدد من الكليبات منها الملك، انساي وتيك توك.

وتقول كلمات الأغنية "هقولك كلمة واحدة أبرك من كلام كتير .. مبعرفش أكون رومانسي .. لكن عليكي بغير .. مش بثبتلك إني جامد ولا عايز ابان تقيل أنا أنا أنا بناديكي".

على صعيد آخر، بدأ محمد رمضان التحضير لمسلسل " موسى" الذي سينافس من خلاله في الموسم الرمضاني المقبل مع المخرج محمد سلامة والشاعر ناصر عبد الرحمن.

يُذكر أن أحدث أعمال محمد رمضان مسلسل "البرنس" الذى يشارك فى بطولته أحمد زاهر وروجينا ونور اللبنانية وتأليف وإخراج محمد سامى.

سواء كان يعرف أو لا يعرف..

هذا القسم العلني تأكيد لإعتبار التطبيع الشعبي تهمة تستدعي إنكارا مغلظا. https://t.co/8nxuxjDvD2 — نبيل الحلفاوي (@nabilelhalfawy) November 21, 2020

نشر الفنان نبيل الحلفاوى تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر عقب انتشار صورة الفنان محمد رمضان مع المطرب الاسرائيلى عومير ادام كما اعاد نشر تعليق الفنان أشرف زكى.