سوق العمل باللغة الألمانية.. ندوة لطلاب الفرقتين الثالثة والرابعة في ألسن عين شمس اليوم

أعلن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الألسن جامعة عين شمس، عقد ندوة بعنوان "سوق العمل باللغة الألمانية"، بالتعاون مع أكاديمية DUC، لطلاب الفرقة الثالثة و الرابعة، بقسمي اللغة الإنجليزية والألمانية، تحت رعاية أ.د.محمود المتيني رئيس الجامعة، أ.د.عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أ.د.سلوى رشاد عميد الكلية، وذلك في تمام الحادية عشرة من صباح غد الأحد الموافق ٢٢ من نوفمبر الجاري بقاعة مؤتمرات الكلية، مع تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية.
و أكدت أ.د.سلوى رشاد عميد الكلية، على أن الندوة تأتى في إطار تلبية إحتياجات أبناء الكلية و تزويد الطلاب بالخبرات اللازمة للخوض في سوق العمل، وذلك بالتعاون مع كبريات الشركات المتخصصة في مختلف المجالات، كما شددت على أن الكلية حريصة على إتخاذ كافة إجراءات السلامة من خلال التشديد حضور الندوة بعد قياس درجة حرارة الطلاب قبل الدخول لقاعة المؤتمرات ، كما يمنع نهائيًا تواجد أى طالب بدون إرتداء الكمامات الطبية.
و أوضحت الدكتورة يمنى صفوت وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية، أن الندوة تأتى فى إطار حرص إدارة الكلية على توفير كافة الإمكانيات لصقل مهارات طلاب الكلية قبل خروجهم لسوق العمل في مختلف المجالات، كما أن الندوة تدخل في إطار التدريب الميدانى.
الجدير بالذكر أن الندوة ستنظم كلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس إحتفالية تحت عنوان" تمكين ذوى القدرات الخاصة ..لا التنمر" وذلك يوم الثلاثاء المقبل الموافق ٢٤ من نوفمبر الجارى فى تمام العاشرة صباحًا بالمدرج الرئيسي بالكلية ، برعاية كل من الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي و الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة و الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والفنون و الدكتورة نيڤين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس
صرح بذلك ا.د. هويدا الجبالى عميدة الكلية ، والتي أضافت أن هذه الاحتفالية تأتى بالتزامن مع اليوم العالمي لذوى الإحتياجات الخاصة وبهدف زيادة الوعى بقضايا الإعاقة وتمكينهم.