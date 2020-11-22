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تعليم

سوق العمل باللغة الألمانية.. ندوة لطلاب الفرقتين الثالثة والرابعة في ألسن عين شمس اليوم

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 05:03 ص
السن عين شمس
السن عين شمس
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حسام الفقى
أعلن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الألسن جامعة عين شمس، عقد ندوة بعنوان "سوق العمل باللغة الألمانية"، بالتعاون مع أكاديمية  DUC،  لطلاب الفرقة الثالثة و الرابعة، بقسمي اللغة الإنجليزية والألمانية، تحت رعاية أ.د.محمود المتيني رئيس الجامعة، أ.د.عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب،  أ.د.سلوى رشاد عميد الكلية، وذلك في تمام الحادية عشرة من صباح غد الأحد الموافق ٢٢ من نوفمبر الجاري بقاعة مؤتمرات الكلية، مع تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية.

و أكدت أ.د.سلوى رشاد عميد الكلية، على أن الندوة تأتى في إطار تلبية إحتياجات أبناء الكلية و تزويد الطلاب بالخبرات اللازمة للخوض في سوق العمل، وذلك بالتعاون مع كبريات الشركات المتخصصة في مختلف المجالات، كما شددت على أن الكلية حريصة على إتخاذ كافة إجراءات السلامة من خلال التشديد حضور الندوة بعد قياس درجة حرارة الطلاب قبل الدخول لقاعة المؤتمرات ، كما يمنع نهائيًا تواجد أى طالب بدون إرتداء الكمامات الطبية.

و أوضحت الدكتورة يمنى صفوت وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية، أن الندوة تأتى فى إطار حرص إدارة الكلية على توفير كافة الإمكانيات لصقل مهارات طلاب الكلية قبل خروجهم لسوق العمل في مختلف المجالات، كما أن الندوة تدخل في إطار التدريب الميدانى.


الجدير بالذكر أن الندوة ستنظم كلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس إحتفالية تحت عنوان" تمكين ذوى القدرات الخاصة ..لا التنمر" وذلك يوم الثلاثاء المقبل الموافق ٢٤ من نوفمبر الجارى فى تمام العاشرة صباحًا بالمدرج الرئيسي بالكلية  ، برعاية كل من الدكتور  خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي و الدكتور   أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة و الدكتورة  إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والفنون و الدكتورة نيڤين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس 

صرح بذلك ا.د. هويدا الجبالى عميدة الكلية ، والتي أضافت أن هذه الاحتفالية تأتى بالتزامن مع اليوم العالمي لذوى الإحتياجات الخاصة وبهدف زيادة الوعى  بقضايا الإعاقة وتمكينهم.

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