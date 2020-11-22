وزيرة الثقافة: نجهز لإقامة معرض القاهرة للكتاب في موعده

أكدت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، أن الوزارة مستمرة في تطبيق جميع الإجراءات الإحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا، في تنظيم الفعاليات الثقافية من مهرجانات وندوات ومعارض، لافتة إلى وجود إلتزام تام بنسبة الـ 50 % من الحضور فقط في جميع الفعاليات.





وأضافت وزيرة الثقافة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية "قصواء الخلالي" في برنامج "المساء مع قصواء" المذاع على فضائية "Ten"، أن جميع الفعاليات الثقافية مستمرة على مسارح مصر، وإقامة العروض الفنية المختلفة وتنظيم المعارض والندوات، والتي من بينها إقامة معرض الأوبرا للكتاب لأول مرة رغم جائحة كورونا.





وأوضحت وزيرة الثقافة، أنه رغم ظروف الموجة الثانية لفيروس كورونا إلا أن الوزارة تحرص على إقامة معرض القاهرة الدولي للكتاب ولم يتم حدوث أي تغيرات حتى اليوم رغم العمل على وجود خطط، مشيرة إلى أنه من المفترض افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي خلال أيام مع اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية.





وانطلقت الخميس الماضي فعاليات معرض الأوبرا الأول للكتاب، فى ساحة الهناجر، بدار الأوبرا المصرية، والذى تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب بالتعاون مع اتحاد الناشرين المصريين، فى الفترة من 19 إلى 30 نوفمبر الحالى، بمشاركة 32 دار نشر، بالإضافة إلى المؤسسات والهيئات بوزارة الثقافة.









وسيكون انطلاق معرض الأوبرا الجديد، بمثابة عودة الحياة مرة أخرى لمعارض الكتب فى أرض الجزيرة، التى تضم دار الأوبرا المصرية وجميع الهيئات المقامة فى ساحتها مثل المجلس الأعلى للثقافة والمركز القومى للترجمة، حيث احتضنت "الجزيرة" على أرضها الدورات الـ 14 الأولى من معرض القاهرة الدولى للكتاب عند انطلاقه.

وأقيم المعرض بشكل منتظم منذ عام 1969، حتى عام 1983، بأرض المعرض بالجزيرة (دار الأوبرا المصرية حاليًا)، ومع التزايد الجماهيرى الكبير، والتطور الكبير الذى يشهد معرض الكتاب من عدد المشاركين من دور النشر والبلاد العربية والأجنبية وعدد الندوات والأنشطة التى تقام خلالها، وحرصًا على راحة رواد المعرض، بدء التخطيط إلى مكان أوسع من مكان أرض الجزيرة التى بدأت تضيق بالمعرض والجمهور، واتجه التفكير إلى أرض المعارض الدولية بمدينة نصر، حيث زادت مساحة المعرض إلى 7200م، وصلت فيما بعد إلى مساحة 100 فدان، ليكون أكبر معرض مساحة على مستوى العالم، ومع بداية الإعلان عن نقل المعرض من للجزيرة إلى مدينة نصر، استهول الناس الأمر وتساطوا كيف يمكن الذهاب إلى آخر الدنيا، ونقل المعرض من قلب القاهرة الحيوية، إلى قلب الصحراء حيث كانت مدينة نصر حينها.







