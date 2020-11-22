أخبار التوك شو.. أبو العينين: ما أنجزه الرئيس السيسي في 6 سنوات لا يتحقق في 20 عاما..أحمد موسى يشن هجوما لاذعا على متحدث جيش الاحتلال .. نقابة المهن التمثيلية تستدعي محمد رمضان

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية مجموعة من الأخبار المهمة على مدار الساعة، التي تم انتقاؤها من برامج التوك شو.. ونستعرض أبرزها فيما يلي:





أعرب المهندس شريف العريان أمين عام اللجنة الأولمبية، عن رفضه للمشاجرة التي تمت بين لاعبة المصارعة النسائية سمر حمزة، وبين مدرب منتخب المصارعة النسائية ممدوح فرج متولى، قائلًا: لم يكن يجب ان يحدث ذلك في الوسط الرياضى، وهذه المشاجرة لم تكن مع المدرب الخاص بها، ولكنها مع مدرب آخر .





شن الإعلامي أحمد موسى، هجوما على أفيخاي ادرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الذي يستند إلى حساب مفبرك له على تويتر، قائلا:" لا امتلك حسابا على تويتر".





قال النائب محمد ابو العينين رئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا: «أود أن أدعوكم جميعا لمعرفة ما يجرى في مصر»، مؤكدا أن مصر اليوم تصنع مصر الحديثة، الرئيس عبد الفتاح السيسي جمع كل القوى المصرية في اتجاه واحد لصنع مصر الحديثة.





قال عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد كرة القدم المصري، إنه لن يخوض انتخابات اتحاد كرة القدم، مضيفا:" لم اسع كي اكون رئيسا لاتحاد كرة القدم وأن اتولى منصب".





قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن قانون الإجراءات الجنائية تم تعديله ٦٨ مرة منذ إقراره قبل سنوات، مشيرا إلى أن التعديلات الكثيرة علي القوانين؛ تعطي صورة ضخمة علي عدد التشريعات، خاصة أن هناك قوانين شكلية؛ بمعني أنها بمجرد أن تصدر؛ ينفذ الغرض منها، مثل قانون اعتماد الموازنة، وعند انتهاء الموازنة، ينتهي القانون.





أكد أحمد عبد الهادي، المتحدث باسم مترو الانفاق، أن هيئة المترو حررت اليوم، أعلى نسبة محاضر مخالفات لمخالفي اجراءات الوقاية من كورونا بمحطات مترو الأنفاق، وذلك من خلال تنفيذ عدة حملات على محطات الشهداء والعتبة وكلية الزراعة وبالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات وشرطة مترو الأنفاق.





قال الفنان الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، تعليقا على صورة محمد رمضان مع مطرب إسرائيلي، إنه سيتم استدعاء محمد رمضان في النقابة من أجل إيضاح ملابسات هذه الصورة وسنعلن الموقف بشكل كلي".





أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، إن الوزارة توفر فى الأزمات عددا من الخيام كمساعدة للمتضررين من الأمطار والسيول، ولكن مع اختلاف الأزمة وسوء الأحوال الجوية تم توفير بعض الوحدات السكنية والمساعدات المالية للمتضررين، ومن بين هؤلاء المستفيدين كانت "الحاجة نعمات"، المعروفة بـ بائعة الترمس.





قال محمد معيط وزير المالية، إن هناك توجيها واضحا من الرئيس السيسي بتمويل منحة العمالة غير المنتظمة وتم تخصيص التمويل لصالح منحة العمالة غير المنتظمة.



