14000 مشروع .. أبو العينين: ما أنجزه الرئيس السيسي في 6 سنوات لا يتحقق في 20 عاما

قال النائب محمد ابو العينين رئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا: «أود أن أدعوكم جميعا لمعرفة ما يجرى في مصر»، مؤكدا أن مصر اليوم تصنع مصر الحديثة، الرئيس عبد الفتاح السيسي جمع كل القوى المصرية في اتجاه واحد لصنع مصر الحديثة.





وأضاف «أبو العينين» خلال مشاركة ابو العينين في اجتماع المجلس الوطني للعلاقات الامريكية العربية التي عرضها الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» إن التنمية المستدامة، وعملية السلام هذا هو المسار الرئيسي بالنسبة لمصر.





وأشار «أبو العينين» إلى أن الهدف جمع كل قوتنا كل يوم مبادرة جديدة وقمت بإضافة قيمة لمشروع جديد، وكل منطقة في مصر تشهد هذا التطور، مضيفا أن المصريين ورئيسهم عبد الفتاح السيسي و بالدعم الكبير لرئيسهم ويحبونه ويثقون به.





وأوضح «أبو العينين» أنه لا يمكن تخيل ما تم انجازه في 6 سنوات ولا يمكن تحقيقه في 20 عاما، مؤكدا أن مصر أنجزت 14000 مشروع مختلف، وهذه المشاريع ليست فقط في القاهرة أو الأسكندرية ولكنها موزعة في جميع أنحاء مصر.





ولفت إلى أن هناك 14 مدينة جديدة وهي امتداد للمحافظات الموجودة بالفعل، وتوصف أنها مدن ذكية جدا، وابتكار جديد للشعب المصري، التي كان حلما أن يكون لديه منطقة جديدة في مصر، كانت منطقة صحراوية تماما وهي تمثل ضعف مساحة القاهرة أو أكثر من أجل إنشاء مدينة حديثة وذكية ضخمة جدا، وأطلقنا عليها أسم المدينة الإدارية أبتدا من العام المقبل وستستقبل المدينة 7 ملاين مواطن مصري.





وتابع «أبو العينين» أنه ستنتقل في الغاصمة الجديدة جميع الوزارات والسفارات جنبا إلى حنب مع الأنشطة الأخرى التي سيتم نقلها إلى هناك أيضا، مؤكدا أنه عمل رائع يتم القيام به في وقت محدود للغاية، أنها قيمة مضافة للاقتصاد، وفرصة لإعطاء وظيفة للعالم.





ونوه إلى أن الدولة المصرية افتتحت جامعات جديدة في السنوات الـ 6 الماضية، يمكنا أن نقول افتتحنا عدد 15 جامعة جديدة، أما لتكنولوجيا أو نوع مختلف من التعليم بهدف المستقبل بين أعداد الجامعات والعدد الهائل من المدارس الجديدة، وسيتاح لمصر فرصة عظيمة للتطوير باستخدام عقلي مع الكثير مع الكثير من القيمة المضافة .





وشدد على أننا مصممون أيضا على دخول الثورة الصناعية الرابعة ولهذا السبب جميع الجمعات جميع المناطق الصناعية واضحة للجميع، مؤكد أن كل المستثمرين القادمين من أوروبا يأتون من أوروبا ومن أمريكا ومن الصين ويبدأون في الظهور في السوق أن هناك صناعة جديدة، فضلا عن قناة السويس.



