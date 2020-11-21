هل يحضر الجماهير نهائي دوري أبطال افريقيا؟ وزير الرياضة يوضح..فيديو

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إنه ولاول مرة يكون نهائي دوري أبطال افريقيا بين فريقين مصريين، مشيرا إلى أن المباراة بين فريقي الأهلي والزمالك ستتم في موعدها ٢٧ من الشهر الجاري على ستاد القاهرة.





وأضاف «صبحي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دي إن سي" المذاع علي قناة "دي إم سي" الفضائية، أنه حتي الآن لم يتم الإعلان عن حضور الجماهير لنهائي كأس افريقيا، معلقا "هذه المباراة مهمة جدا لينا بعد سلسلة عظيمة من النجاح في كرة القدم".





وتابع وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة أطلقت شعار "لا للتعصب مصر أولا" بالتنسيق مع المجلس الاعلي لتنظيم الإعلام، ورسالتنا لجميع الجماهير المصرية ان لا يكون هناك عصبية في يوم المباراة ويكون يوم كروي ممتع لجميع الأطراف.





وفي سياق آخر، قال عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد كرة القدم المصري، إنه لن يخوض انتخابات اتحاد كرة القدم، مضيفا:" لم اسعى كي اكون رئيسا لاتحاد كرة القدم وأن اتولى منصب".





وأضاف عمرو الجنايني في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" اتحاد الكرة يحصل على أي حق يملكه ونمتلك اتحاد قوي ينفذ قراراته.





وتابع عمرو الجنايني:" أعتبر نفسي في خدمة وطنية أؤدي واجبي كاملا ".





وأضاف عمرو الجنايني: "تم تطبيق اللائحة بكل حذافيرها وقرارات لجنة المسابقات والانضباط بكل حذافيرها على الجميع".





وتابع عمرو الجنايني: "تم خصم الـ 3 نقاط من نادي الزمالك بسبب عدم حضوره مبارة القمة امام النادي الاهلي في ستاد القاهرة".





وفي سياق أخر كشفت اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني عن موعد إجراء مراسم قرعة مسابقة الدورى الممتاز موسم 2020 / 2021.





وحدد مسؤولو اتحاد الكرة يوم الاثنين المقبل موعدا لإجراء مراسم قرعة الدورى الممتاز وذلك فى الواحدة ظهرا بفندق ماريوت الجزيرة،





ووجهت اللجنة الخماسية المؤقتة في الجبلاية الدعوة إلى ممثلى الأندية المشاركة فى المسابقة للحضور بواقع مندوب عن كل ناد.





وأخطر مسؤولو الجبلاية مجالس إدارات الأندية بضرورة تحديد الملعبين الأساسى والاحتياطى لفريقه اللذين سيخوض عليهما مبارياته مستوفيا موافقة الجهة المالكة للملعب والجهات الأمنية، بالإضافة إلى تحديد أرقام قمصان اللاعبين.



