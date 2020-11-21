«كسرت أسنانه».. اللجنة الأوليمبية تكشف كواليس مشاجرة مدرب ولاعبة المصارعة

أمين عام اللجنة الأولمبية، عن رفضه للمشاجرة التي تمت بين لاعبة المصارعة النسائية سمر حمزة، وبين مدرب منتخب المصارعة النسائية ممدوح فرج متولى، قائلاً: لم يكن يجب ان يحدث ذلك في الوسط الرياضى، وهذه المشاجرة لم تكن مع المدرب الخاص بها ، ولكنها مع مدرب آخر . أعرب المهندس شريف العريان





وقال "العريان" خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحكاية المذاع علي قناه ام بي سي مصر ، إن هذا الشجار كان من الممكن أن يمر بشكل طبيعي ولكن هذا حدث نتيجة رواسب الفترة الماضية بسبب التسيب الأخلاقي والألفاظ الخارجة، ويجب ان يقف الجميع وقفة قوية للتصدي لمثل هذه الأمور .





وأوضح أمين عام اللجنة الاولمبية، أن هذا التعدي حدث يوم الثلاثاء الماضي مساء في المركز الأوليمبي في المعادي، مؤكدًا أنه في يوم الأربعاء تم استدعاء كافة أطراف الواقعة في مقر اللجنة الاولمبية لسماع ملابسات الواقعة بشكل مبدئي بحضور المهندس هشام حطب وبعض أعضاء اللجنة .





ونوّه "العريان"، إلى أن الجميع تم إيقافهم مؤقتًا، مشيرا إلى أن سبب التعدي هو ان اللاعبة قامت بتشغيل الموسيقى أثناء تدريبها وبعدها جاء المدرب الذى حدث معه الخلاف وهو ليس مدربها وطلب منها خفض الصوت وهي رفضت وبعدها حدث تراشق بالألفاظ وبعدها بالأيدي بين مدربها والمدرب الآخر وابن المدرب الآخر واللاعبة .





وأكمل : اللاعبة سمر حمزة تم تغريمها 50 ألف جنيه وتم وقف المدرب ممدوح فرج متولي لمدة سنتين وتغريمه 30 ألف جنيه وتم ايقاف نجله لمدة عام وتغريمه 20 ألف جنيه وشخص آخر تم شطبه شطبًا نهائياً.





وأكد أن هذا التعدي نتج عنه إصابة ال لاعبة ما استدعى إلى عمل غرز لها فوق عينها فضلا عن سقوط "سنتين" من المدرب الآخر، مؤكداً أن لعبة المصارع لعبة عنيفة والعقوبة التي وقعت علي اللاعبة سمر بها مراعاة لمستقبلها وهو حكم مُخفف عليها.





وقد أعربت لاعبة منتخب مصر للمصارعة عن حزنها الشديد لما حدث معها من قبل مدرب منتخب السيدات ممدوح فرج وأولاده مؤكدة ان ما فعله المدرب لايمت للرياضة بأي صلة أعربت سمر حمزة وأولادهما فعلهبأي





وأضافت حمزة أنها وقت المشاجرة فوجئت بهجوم ممدوح فرج وأولاده على المدرب محمد طلبة وحاولت إبعادهم فقط إلا أنهم قاموا بضربى أنا والمدرب الخاص ضربًا مبرحًا وليس ضربًا عادياً ولولا تدخل البعض داخل المركز الاوليمبى كان من الممكن ان نموت.





وأكدت سمر فى تصريحات خاصة ان ما حدث معها من مدرب المنتخب وأولاده سيكون حافزًا لى خلال المرحلة المقبلة والتى سأبدأها ببطولة العالم التى ستجرى فى صربيا أوائل ديسمبر المقبل وبإذن الله هكمل حتى أحرز ميدالية فى طوكيو.





وأضافت حمزة أنها ملتزمة بقرارات اللجنة الاولمبية برئاسة المهندس هشام حطب ووزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى مقدمة شكرها لمسئولي الروابط الرياضية برئاسة الدكتور وليد الملاح على دعمهم الكامل خلال الفترة الماضية ووقوفهم بجانبي خلال الأزمة منذ اللحظات الاولى .





وأشارت بطلة مصر إلى أن ما كتبته أمس على صفحتي الخاصة على الفيس بوك كان بسبب ما حدث والبعض فهم خطأ بأن ذلك معناه بأننى سأعتزل لكن هذا ليس فى حساباتى ومستمرة فى التدريبات تحت قيادة المدرب محمد طلبة .





وكانت سمر حمزة قد كتبت على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك: شكرا رياضة لحد كده.