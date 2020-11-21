سمر حمزة: ملتزمة بقرارات الأولمبية.. وما حدث منحنى حافزا فى بطولة العالم

اعربت سمر حمزة لاعبة منتخب مصر للمصارعة عن حزنها الشديد لما حدث معها من قبل مدرب منتخب السيدات ممدوح فرج واولاده مؤكدة ان مافعله المدرب لايمت للرياضة بأى صلة
واضافت حمزة أنها وقت المشاجرة فوجئت بهجوم ممدوح فرج واولاده على المدرب محمد طلبة وحاولت ابعادهم فقط الا انهم قامو بضربى انا والمدرب الخاص ضرب مبرح وليس ضرب عادى ولولا تدخل البعض داخل المركز الاوليمبى كان من الممكن ان نموت
واكدت سمر فى تصريحات خاصة ان ماحدث معها من مدرب المنتخب وأولاده سيكون حافز لى خلال المرحلة المقبلة والتى سأبدأها ببطولة العالم التى ستجرى فى صربيا اوائل ديسمبر المقبل وبأذن الله هكمل حتى احرز ميدالية فى طوكيو
واضافت حمزة بأنها ملتزمة بقرارات اللجنة الاولمبية برئاسة المهندس هشام حطب ووزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور اشرف صبحى مقدمة شكرها لمسئولو روابط الرياضية برئاسة الدكتور وليد الملاح على دعمهم الكامل خلال الفترة الماضية ووقفهم بجانبى خلال الازمة منذ اللحظات الاولى
واشارت بطلة مصر أن ماكتبته أمس على صفحته الخاصة على الفيس بوك كان بسبب ماحدث والبعض فهم خطأ بأن ذلك معناه بأننى سأعتزل لكن هذا ليس فى حساباتى ومستمرة فى التدريبات تحت قيادة المدرب محمد طلبة
وكانت سمر حمزة قد كتبت على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك شكرا رياضة لحد كده
وكانت اللجنة الاولمبية قد اتخذت عدة قرارات بحق اطراف ازمة خناقة المصارعة باللجنة الاولمبية بايقاف ممدوح فرج عامين وتغريمه 30 الف جنية وقف اللاعب احمد ممدوح فرج لاعب المصارعة عام وتغريمة 20 الف جنية وشطب اللاعب اسلام ممدوح فرج من سجلات اتحاد المصارعة وتغريم سمر حمزة 50 الف جنية.
اعتمد مجلس ادارة اللجنة الاولمبية برئاسة المهندس هشام حطب مذكرة لجنة القيم باللجنة الاولمبية حول واقعة وأحداث المصارعة بالمركز الأولمبي بالمعادي ، وما ورد فيها من توصيات وعقوبات وهي ..
تغريم اللاعبة سمر حمزه ٥٠ ألف جنيه لما نسب إليها من اتهامات
ايقاف ممدوح فرج مدرب المصارعة النسائية لمدة عامين وتغريمه ٣٠ ألف جنيه
إيقاف أحمد ممدوح فرج لمدة عام وتغريمه ٢٠ ألف جنيه
شطب اللاعب إسلام ممدوح فرج من سجلات اتحاد المصارعة
توجيه اللوم لمجلس ادارة اتحاد المصارعة لما لقيته لجنة التحقيقات من تقصير واضح منه تجاه المعسكر وعناصره المختلفة
وزاد مجلس ادارة اللجنة الاولمبية على مذكرة لجنة القيم ، بتوجيه إنذار أخير لمجلس إدارة اتحاد المصارعة لتكرار وقائع الخروج عن النص والمواجهات ..
وكانت اللجنة الاولمبية برئاسة المهندس هشام حطب تحركت بعد ساعات من الواقعة ، وعقدت جلسة مع أطراف الواقعة في اليوم التالي بحضور ممثلي وزارة الشباب والرياضة وجميع أطراف الأحداث .. وأحال الأمر إلى لجنة القيم برئاسة المهندس ياسر إدريس ، بعد ايقاف جميع المتورطين لحين انتهاء التحقيقات
وتولى قاضي التحقيقات المستشار أحمد حافظ التحقيق مع الجميع ، لتنتهي لجنة القيم إلى توصياتها ، ثم اعتماد مجلس الأولمبية لها بعد دعمها بإنذار اتحاد المصارعة .