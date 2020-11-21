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رياضة

سمر حمزة: ملتزمة بقرارات الأولمبية.. وما حدث منحنى حافزا فى بطولة العالم

السبت 21/نوفمبر/2020 - 05:34 م
سمر حمزه
سمر حمزه
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عبدالله هشام
اعربت سمر حمزة لاعبة منتخب مصر للمصارعة عن حزنها الشديد لما حدث معها من قبل مدرب منتخب السيدات ممدوح فرج واولاده مؤكدة ان مافعله المدرب لايمت للرياضة بأى صلة 

واضافت حمزة أنها وقت المشاجرة فوجئت بهجوم ممدوح فرج واولاده على المدرب محمد طلبة وحاولت ابعادهم فقط الا انهم قامو بضربى انا والمدرب الخاص ضرب مبرح وليس ضرب عادى ولولا تدخل البعض داخل المركز الاوليمبى كان من الممكن ان نموت

واكدت سمر فى تصريحات خاصة ان ماحدث معها من مدرب المنتخب وأولاده سيكون حافز لى خلال المرحلة المقبلة والتى سأبدأها ببطولة العالم التى ستجرى فى صربيا اوائل ديسمبر المقبل وبأذن الله هكمل حتى احرز ميدالية فى طوكيو

واضافت حمزة بأنها ملتزمة بقرارات اللجنة الاولمبية برئاسة المهندس هشام حطب ووزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور اشرف صبحى مقدمة شكرها لمسئولو روابط الرياضية برئاسة الدكتور وليد الملاح على دعمهم الكامل خلال الفترة الماضية ووقفهم بجانبى خلال الازمة منذ اللحظات الاولى 

واشارت بطلة مصر أن ماكتبته أمس على صفحته الخاصة على الفيس بوك كان بسبب ماحدث والبعض فهم خطأ بأن ذلك معناه بأننى سأعتزل لكن هذا ليس فى حساباتى ومستمرة فى التدريبات تحت قيادة المدرب محمد طلبة 

وكانت سمر حمزة قد كتبت على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك شكرا رياضة لحد كده


وكانت اللجنة الاولمبية قد اتخذت عدة قرارات بحق اطراف ازمة خناقة المصارعة باللجنة الاولمبية بايقاف ممدوح فرج عامين وتغريمه 30 الف جنية وقف اللاعب احمد ممدوح فرج لاعب المصارعة عام وتغريمة 20 الف جنية وشطب اللاعب اسلام ممدوح فرج من سجلات اتحاد المصارعة وتغريم سمر حمزة 50 الف جنية.

اعتمد مجلس ادارة اللجنة الاولمبية برئاسة المهندس هشام حطب مذكرة لجنة القيم باللجنة الاولمبية حول واقعة وأحداث المصارعة بالمركز الأولمبي بالمعادي ، وما ورد فيها من توصيات وعقوبات وهي .. 

تغريم اللاعبة سمر حمزه ٥٠ ألف جنيه لما نسب إليها من اتهامات 
ايقاف ممدوح فرج مدرب المصارعة النسائية لمدة عامين وتغريمه ٣٠ ألف جنيه 
إيقاف أحمد ممدوح فرج لمدة عام وتغريمه ٢٠ ألف جنيه 
شطب اللاعب إسلام ممدوح فرج من سجلات اتحاد المصارعة 
توجيه اللوم لمجلس ادارة اتحاد المصارعة لما لقيته لجنة التحقيقات من تقصير واضح منه تجاه المعسكر وعناصره المختلفة 

وزاد مجلس ادارة اللجنة الاولمبية على مذكرة لجنة القيم ، بتوجيه إنذار أخير لمجلس إدارة اتحاد المصارعة لتكرار وقائع الخروج عن النص والمواجهات .. 

وكانت اللجنة الاولمبية برئاسة المهندس هشام حطب تحركت بعد ساعات من الواقعة ، وعقدت جلسة مع أطراف الواقعة في اليوم التالي بحضور ممثلي وزارة الشباب والرياضة وجميع أطراف الأحداث .. وأحال الأمر إلى لجنة القيم برئاسة المهندس ياسر إدريس ، بعد ايقاف جميع المتورطين لحين انتهاء التحقيقات

وتولى قاضي التحقيقات المستشار أحمد حافظ التحقيق مع الجميع ، لتنتهي لجنة القيم إلى توصياتها ، ثم اعتماد مجلس الأولمبية لها بعد دعمها بإنذار اتحاد المصارعة .
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