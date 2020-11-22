ليفربول يتحدى الغيابات أمام ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي.. الليلة





ويعاني ليفربول من إصابات عديدة في صفوفه، حيث أصيب محمد صلاح بفيروس كورونا مؤخرا، خلال تواجده مع منتخب مصر، كما يغيب جوميز عن التدريبات بسبب إجرائه جراحة في الركبة مؤخرا، وفان دايك المصاب بقطع في الرباط الصليبي، وأرنولد من إصابة في الكاحل، بينما تحوم الشكوك حول مشاركة روبرتسون الذي يعاني من إصابة عضلية، وويليامز الذي يعاني من إصابة في الفخذ.





وقال يورجن كلوب خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة ليستر سييتي:" لن نشعر بالأسف على أنفسنا، وسنكون مستعدين بالقتال بكل قوة خلال المباريات المقبلة".





وأضاف كلوب:" نحن فريق متجانس، كلما زادت أزمات الفريق، كلما اقتربنا من بعضنا البعض، كان الأمر دائما على هذا النحو وسيظل هكذا في هذا النادي".

وتابع كلوب: "ربما نحن نعتقد أننا في أسوأ موقف ممكن، لكن الموسم طويل ولم نلعب سوى 8 مباريات فقط، لذلك ستكون هناك الكثير من المشاكل خلال الفترة المقبلة".

وقال كلوب:" لقد قلت دائما من أن يتعامل بشكل أفضل مع الأزمات التي تواجه، سيكون لديه فرصة أكبر لتحقيق النجاح، وهذا ما نريد أن نفعله".

وأضاف:" لا أعتقد أن على اللاعبين إثبات أي شيئ أمام ليستر سيتي، نحن نتعامل مع المواقف الصعبة بشكل جيد، ولن نستسلم قبل خوض المباراة بسبب الغيابات، وسنحاول تحويل ذلك إلى حافز لنا".



واستطرد:" نحن نتعامل مع كل مباراة على حدة، إذا فكرت في المباراة التالية قبل أن تلعب المباراة التي أمامك فلن يكون لديك فرصة في تلك المباراة".

واختتم تصريحاته قائلا:" لا يوجد موسم لا تواجه في أي مشكلة مع الإصابات، لكن في حالتنا يختلف الأمر قليلا حيث تعرض الكثير من اللاعبين لإصابات خطيرة، وهذا يجعل الأمر صعبا علينا".

وتقام مباريات الدوري الإنجليزي بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" في المدرجات.

وأكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، أن فريقه سيقاتل بكل قوة، رغم أنه سيفتقد الكثير من العناصر الأساسية.