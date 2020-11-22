القوى العاملة: تعيين 2552 شابًا بينهم 33 من ذوى القدرات بالجيزة

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الجيزة بتعيين 2552 شابًا، بينهم 33 شابًا من ذوى القدرات الخاصة بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية.





كما تم تسجيل 5052 راغب عمل منهم 65 من ذوي القدرات، وتوفير 108 فرص عمل أخرى.





وقال وزير القوي العاملة: إنه في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة المسجلة، قامت المديرية بصرف منح لرعايتهم إجتماعيًا وصحيًا ، بواقع 15 منحة زواج بمبلغ 44 ألف جنيه، و17 منحة مولود بإجمالي 34 ألف جنيه، و3 منح وفاة بمبلغ 14 ألف جنيه ، ليصل إجمالي ما تم صرفه 92 ألف جنيه ، لـ 35 حالة، فضلًا عن صرف منحة عيد الأضحى المبارك لـ 9171 عاملًا ، بمبلغ 4 ملايين و 585 ألفًا و 500 جنيه.





وأوضح الوزير أنه تم إستخراج 2763 شهادة قياس مستوى مهارة ورخصة مزاولة مهنة من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية.





تلقي الوزير، تقريرًا بذلك من محمد عيسى، وكيل الوزارة مدير المديرية بإنجازاتها عن شهر أكتوبر الماضي.





وأشار فيه إلي أنه في مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 77 منشأة، وأسفر التفتيش عن تحرير 59 محضرًا ، ومنح مهلة قانونية لـ 128 منشأة أخري، بالإضافة إلى عمل 4 ندوات توعية.





أما عن مجال التفتيش العمالي، فقد تم التفتيش على 425 منشأة لضمان تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، وأسفر التفتيش عن تحرير 179 محضرًا، وبحث 24 شكوي .





وقال: إنه من خلال مفتشى العمل والسلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 116 منشأة لمتابعة ومراقبة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية في هذا الخصوص.





وفي مجال تراخيص عمل الأجانب، قامت المديرية بإستخراج 42 ترخيص عمل لأجنبي لأول مرة، وتجديد 24 آخرين طبقًا للقوانين واللوائح المنظمة.





وفى مجال التدريب المهني قامت المديرية بالبدء بقسم الكهرباء لمؤسسة الإتحاد الليبرالي المصري ، واستكمال دورات التدريب التحويلي بقسمي التفصيل والحياكة، والتبريد والتكييف، بمركز تدريب مهني بولاق الدكرور، كما تم البدء في التدريب بقسمي ألوميتال، والإلكترونيات، والتفصيل والحياكة بمركز تدريب مهني منشأة البكرى.