إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة مصر بكم أجمل بدمياط

أعلنت مديرية القوى العاملة بدمياط، عن إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة "مصر بكم أجمل" لتدريب وتأهيل وتشغيل ذوى القدرات الخاصة من شباب الجنسين.





وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم الدعم والرعاية لذوى الهمم و تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط و الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة.





وأكدت المديرية فى البيان الذى أصدرته، إنه على الراغبين فى الالتحاق بالبرنامج التدريبى لريادة الأعمال المقرر عقده فى الفترة من ٢٥ نوفمبر الجارى وحتى الأول من ديسمبر القادم سرعة التقدم بالأوراق المطلوبة:





١-صورة من شهادة التأهيل الاجتماعي



٢-المؤهل الدراسى

٣-البطاقة الشخصية





أما بالنسبة لشروط التقديم فهى:

أولًا: السن من ١٩ إلى ٣٥ سنة.

ثانيًا: المؤهل "محو الأمية، متوسط، فوق المتوسط، عالى، فوق عالى"

ثالثًا: الإعاقة "حركية، بصرية"





هذا وتتلخص مميزات ذلك التدريب للمتدرب فى النقاط التالية:

-التدريب مجانى ولا يتحمل المتدرب أية نفقات



-الحصول على شهادة اجتياز التدريب موقعة من وزير القوى العاملة او ختم الوزارة

-توفير وجبتين بريك وغذاء للمتدرب

-توفير بدل انتقال يومى ٥٠ جنيه للمتدرب يحصل عليهم فى آخر يوم البرنامج وفى حالة الغياب يوم واحد لا يحصل المتدرب على بدل الانتقال كله

-مواعيد التدريب ٥ أيام من الساعة الثانية ظهرًا حتى التاسعة مساءًا وفى حالة الغياب يوم واحد تلغى الدورة التدريبية.





الجدير بالذكر انه منذ أيام اعلنت مديرية القوى العاملة بدمياط عن توفير فرص عمل للشباب من ابناء محافظة دمياط ، حيث اعلنت عن إتاحة 120 فرصة عمل للذكور والإناث لدى القطاع الخاص والاستثمارى بمحافظة دمياط.





وفيما يلى بيان بالمصانع والشركات المتاح بها هذه الفرص:

29 فرصة عمل لعدد من الوظائف بمصنع لصناعة الأدوات الصحية بدمياط الجديدة

10 فرص لمصنع مواد غذائية بالمنطقة الصناعية دمياط الجديدة

10 فرص عمل مصنع حبوب بالمنطقة الصناعية بدمياط الجديدة

50 فرصة عمل بشركة لوجستيات للشحن والتفريغ بميناء دمياط

10 فرص عمل بشركة غزل والنسيج بالمنطقة الحرة بدمياط الجديدة

4 فرص عمل بمركز خدمة وصيانة أجهزة بدمياط





وفي نفس السياق ، سبق وان وزارة القوى العاملة والهجرة ، عن اتاحة عدد من الوظائف وقد تضمنت على مجموعة من الوظائف التي تناسب مختلف المؤهلات العليا والمتوسطة والفوق متوسطة والدبلومات، ونعرض التفاصيل كالتالي:-

نشرت وزارة القوى العاملة والهجرة لاكثر من 3255 وظيفة ، مجموعة من الوظائف المتميزة لمختلف المؤهلات، ومنها وظائف” مهندسين ومهندسات في جميع التخصصات

وفنيين تبريد وتكييف ومندوبين مبيعات وسكرتارية وموظفات استقبال ومخلصي جمارك وسائقين ومشرفين و أخصائيين مبيعات وويتر وشيف في مختلف التخصصات وطباخين وموظفين امن ومحاسبين وعمال نظافة وأمين مخازن و كاشير و مراقب مخازن، وغيرها من الوظائف المتميزة.





سبق وان اعلنت مديرية القوى العاملة بدمياط ، قبول طلبات راغبي العمل ضمن 98 فرصة بـ3 منشآت، بأجر يتراوح من 1200 إلى 3000 جنيه. حيث أن الفرص تتمثل في 30 مندوب مبيعات مؤهل عالي، و20 سائقًا، رخصة درجة ثانية، و20 منسق عروض مؤهل متوسط، و5 محاسبين بكالوريوس تجارة، و4 رقابة جودة بكالوريوس رقابة جودة، و3 مهندسين بكالوريوس فنون تطبيقية، و5 استرجي دبلوم تخصص دهانات، و5 نجارين دبلوم متوسط، بائع مؤهل عالي، ومساعد بائع مؤهل متوسط.

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