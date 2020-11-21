قافلة صندوق تحيا مصر .. دمياط تستقبل 18 سيارة محملة بالمواد الغذائية

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط أنه وفى إطار جهود الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين و إنطلاقا من الدور العام الذى يقوم به صندوق تحيا مصر لتكثيف برامج الحماية الاجتماعية بالتعاون مع مؤسسات الدولة ، تم اليوم استلام، عدد ١٥ سيارة و ٣ سيارات جامبو محملين بالمواد الغذائية و الملابس والبطاطين لدعم الأسر الأولى بالرعاية بدمياط فضلا عن أجهزة الغسيل الكلوي و كراسى الكلى المُعلن عنهم مسبقا، حيث جاء ذلك ضمن أكبر قافلة إنسانية أطلقها الصندوق بحضور رئيس مجلس الوزراء الخميس الماضي تحت شعار "نتشارك علشان بكرة"، وبرعاية السيد رئيس الجمهورية..





هذه القافلة ، جاءت بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و حازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط و دنيا أبو شاهين منسق صندوق تحيا مصر و أميرة مؤمن وكيل مديرية التضامن الاجتماعي و مدير إدارة الدفاع..





فيما أوضحت المحافظ أن هذه السيارات تضمنت ٢٣٦٠٠ شنطة مجمدات "دواجن" و ٢٧٠٠ شنطة وجبات تم تجهيزهم من خلال بنك الطعام المصرى بالإضافة إلى ٢٠٠٠٠ كرتونة مواد غذائية تضم ( ٥ كيلو أرز و٢ كيلو سكر و٣٥٠ جرام سمن، ٧٠٠ ملى زيت و ١٠٠ جرام شاى، ١.٥ كيلو مكرونة و ٥٠٠ جرام فول) هذا بالإضافة أيضًا إلى ١٠٠٠ كرتونة بطاطس وذلك ضمن مبادرة " بالهنا والشفا" فضلا عن ٢٠٠٠ كرتونة ملابس فى إطار مبادرة "دكان الفرحة" وأيضًا ١٣ ماكينة غسيل كلوى و ٢٥ كرسى كلى لدعم مستشفيات المحافظة..





وقد أشادت محافظ دمياط بجهود صندوق تحيا مصر فى إقامة مشروعات اجتماعية وتنموية للنهوض بكافة القطاعات وكذا قيامها بجهود كبيرة لدعم الفئات الأكثر احتياجا بجميع محافظات الجمهورية.





الجدير بالذكر أن صندوق "تحيا مصر" دخل رسميا موسوعة جينيس للأرقام القياسية، لإطلاقه أكبر قافلة إنسانية لدعم مليون أسرة أولى بالرعاية. وسلّم أحمد مقلد، الرئيس التنفيذي للمكتب المنسق مع موسوعة جينيس، الشهادات التي حصل عليها صندوق "تحيا مصر" خلال الاحتفالية.





هذا وكان قد انطلقت أكبر قافلة للمساعدات ينظمها صندوق تحيا مصر تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإطلاق أكبر قافلة مساعدات للأسر الأولى بالرعاية، لعدد من المحافظات على التوالى منذ صباح اليوم وبها الكثير من المواد الغذائية والبطاطين والملابس.





كما أنه سيتم توزيع تلك المساعدات من خلال الجمعيات والمؤسسات الأهلية وهي (مصر الخير - الأورمان - صناع الخير - بنك الطعام - الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة) وستقوم تلك الجمعيات بتوزيع المساعدات على الجمعيات القاعدية بقري محافظات مصر.





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