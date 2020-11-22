شاهد... جلسة تصوير جديدة لـ شقيق محمد صلاح وزوجته بحفل الزفاف

نشر نصر صلاح شقيق اللاعب محمد صلاح لاعب منتخب مصر وليفربول ، جلسة تصوير الخاص بحفل زفافه، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام .

وظهر شقيق محمد صلاح نصر صلاح برفقة زوجته ، خلال جلسة تصوير الخاصة بحفل زفافهما.

ولاقت الصور إعجاب عدد كبير من متابعيه، بعد نشرها في شهر العسل من مدينة شرم الشيخ.

وأكد تقرير صحفي إنجليزي، السبت، أن يورجن كلوب المدير الفني قرر معاقبة النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، بسبب عدم التزامه بالإجراءات الاحترازية، خلال حفل زفاف شقيقه " نصر".





وذكر موقع " ليفربول" إيكو أن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، قرر توقيع عقوبة سرية على محمد صلاح، بسبب عدم التزامه بالإجراءات الاحتزازية في حفل زفاف شقيقه.





وأضاف الموقع، أن كلوب يرفض الكشف عن عقوبة محمد صلاح لوسائل الإعلام.





كان مصدر خاص بنادي ليفربول أكد لـ " صدى البلد" الأسبوع الماضي، أن ليفربول يدرس توقيع عقوبة مالية "سرية" على محمد صلاح، بسبب عدم التزامه بالإجراءات الاحترازية.





وأضاف المصدر، أن كلوب غاضب بشدة من محمد صلاح لأنه لم يلتزم بالإجراءات الاحترازية خلال حفل زفاف شقيقه، لكنه في نفس الوقت حزين على اللاعب".





وغادر كل من اللاعبين محمد صلاح ومحمد النني ثنائي منتخب مصر إلى إنجلترا ظهر أمس، الجمعة، الجمعة، من أجل استكمال العلاج من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويستعد فريق ليفربول لمواجهة ليستر سيتي، غدا، الأحد، ضمن منافسات الجولة التاسعة، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويعاني ليفربول من إصابات عديدة في صفوفه، حيث أصيب محمد صلاح بفيروس كورونا مؤخرا، خلال تواجده مع منتخب مصر، كما يغيب جوميز عن التدريبات بسبب إجرائه جراحة في الركبة مؤخرا، وفان دايك المصاب بقطع في الرباط الصليبي، وأرنولد من إصابة في الكاحل، بينما تحوم الشكوك حول مشاركة روبرتسون الذي يعاني من إصابة عضلية، ويليامز الذي يعاني من إصابة في الفخذ.

ويتصدر ليستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنلجيزي برصيد 18 نقطة، ويحل توتنهام ثانيا بـ 17 نقطة، بفارق الأهداف عن ليفربول صاحب المركز الثالث.

وتقام مباريات الدوري الإنجليزي بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" في المدرجات.



