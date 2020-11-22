السلاب وشكري يدعمان عمرو السنباطي في جولة الإعادة

في مؤتمر حاشد نظمه حزب مستقبل وطن في مدينة نصر لدعم مرشح الحزب عمرو السنباطي في جولة الإعادة بالدائرة السادسة ومقرها مدينة نصر ومصر الجديدة، حرص على الحضور كل من النائب محمد السلاب والمرشح الفائز طارق شكري.





وقدم السلاب الشكر للحاضرين لدعمه فى الانتخابات البرلمانية، معلنا دعمه الكامل لعمرو السنباطى فى جولة الاعادة، لافتا إلى أنه سيتم قريبا الاحتفال بفوزه لاستكمال مسيرة العطاء لأهالي مدينة نصر فى إطار السياسات العامة لحزب مستقبل وطن.





وأكد محمد مصطفى السلاب خلال كلمته أن عمرو السنباطي كفاءة إدارية كبيرة ووجوده بالبرلمان هو مكسب لأهالي الدائرة وأن لدينا خطة للتعاون وتحقيق كل طموح وآمال أهالي الدائرة واستكمال عملية التطوير التي بدأتها الدولة.





فيما أكد المهندس طارق شكري الفائز بأحد مقاعد الدائرة السادسة على دعمه لعمرو السنباطي رئيس نادي هليوبوليس صاحب التجربة الإدارية المتميزة والسيرة الذاتية الطيبة كونه أحد أبناء مصر الجديدة ومدينة نصر

لافتا إلى أن هناك تناغمًا فكريا يجمعه مع عمرو السنباطي ومحمد السلاب يمكنهم من العمل على النهوض بالدائرة وحل كل مشاكلها.





من ناحيته قدم عمرو السنباطي الشكر والتقدير لأهالي مدينة نصر ومصر الجديدة، وطالبهم بضرورة المشاركة الجادة في جولة الإعادة لاختيار من يمثلهم بعيدا عن الإرهاب الفكري الذي يمارسه البعض ومحاولة التأثير على قرارهم، مؤكدا أن أهالي الدائرة لديهم من الثقافة والوعي ما يساعدهم على حسن الاختيار متعهدًا ببذل أقصى ما يمكن من أجل تنفيذ برنامجه الانتخابي بالتعاون مع المرشحين الفائزين ومؤسسات الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات، والتواصل مع المسئولين من أجل الاستجابة لطلباتهم مع إعطاء قضايا الشباب أولوية كبرى والتوسع في إنشاء الملاعب وتطوير مراكز الشباب الموجودة والاهتمام بالجانب الثقافي والترفيهي والعمل على توفير فرص العمل في القطاع الخاص للوصول بالبطالة الى ادنى حد في مدينة نصر ومصر الجديدة لتكون الدائرة نموذجًا يحتذى به على مستوى الجمهورية.





كما أعلن عاطف الشريف أمين حزب مستقبل وطن عن دائرة مدينة نصر أن هناك ١٥٠٠ قيادة حزبية وسياسية تؤيد عمرو السنباطي خلال جولة الاعادة، قائلا: "مازلنا على العهد لإكمال المسيرة فى دعم النائب السنباطي، كما حدث مع النائبين محمد مصطفى السلاب وطارق شكرى اللذان نجحا فى الجولة الأولى".





وأشار الشريف إلى أن محمود مسلم أمين المجالس المحلية بأمانة القاهرة، واللواء حمدي حسن أمين التنظيم بحزب مستقبل وطن عن دائرة مدينة نصر لهما دورا بارزا فى نجاح الحزب بمدينة نصر.



