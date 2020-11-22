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أخبار البلد

وزير النقل يشهد توقيع عدد من الاتفاقيات خلال معرض ومؤتمر تكنولوجيا النقل الذكي.. غدا

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 05:47 م
صدى البلد
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حمادة خطاب
يشهد وزير النقل ، الفريق مهندس كامل الوزير ، غدًا الإثنين، توقيع عدد من الاتفاقيات في مجال السكك الحديدية ، ومترو الأنفاق، بين وزارة النقل وعدد من الشركات العالمية المتخصصة، وذلك خلال فعاليات معرض ومؤتمر تكنولوجيا النقل الذكي Trans MEA 2020.

ويدشن المؤتمر بمركز مصر للمنارة، صباح غد الإثنين، وتعقد خلاله ندوة "تطوير السكة الحديد ومرفق مترو الأنفاق" بحضور وزير النقل ورؤساء وقيادات هيئتي السكة الحديد ومترو الأنفاق وعدد من الخبراء.

وفي سياق متصل، شدد وزير النقل الفريق كامل الوزيرعلى ضرورة ارتداء الكمامات الطبية داخل وسائل النقل منعًا لانتشار عدوى كورونا بين الركاب، لافتا إلى أنه لن يسمح بدخول القطارات أو المترو بدونها ابتداءا من امس السبت.

وأوضح وزير النقل فى تصريحات له ،  أنه سيتم صرف كمامات من شبابيك التذاكر لمن ليس بحوزته مردفا نحن نعمل لصالح المواطن وفي حالة عدم التزامه بالإجراءات الاحترازية وقرار ارتداء الكمامة سيتم تحرير محضر لدى شرطة النقل والمواصلات.

وأكد الفريق كامل الوزير  اتخاذ وزارة النقل جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا سواء في قطارات السكة الحديد أو مترو الأنفاق أو جميع وسائل المواصلات وشدد الوزير أنه سيجري جولات بنفسه داخل مترو الأنفاق وقطارات السكة الحديد للتأكد من قرار ارتداء الكمامات الطبية داخل وسائل النقل المختلفة حفاظًا على السلامة العامة.

من جانبها أعلنت الهيئة العامة لمترو الأنفاق أنه لن يسمح بركوب قطارات مترو الأنفاق بداية من، السبت المقبل، دون ارتداء الكمامة.

وكشفت الهيئة العامة للمترو، أن ذلك يأتي ضمن التصدي للموجة الثانية من فيروس كورونا.

وأكدت أن مخالفة عدم ارتداء الكمامة أو نزعها ستصل الغرامة الفورية جراءها إلى 4 آلاف جنيه.

يذكر أن المتحدث باسم الحكومة المصرية نادر سعد كان قد تحدث عن إجراءات جديدة ستتخذها الوزارات المعنية لمواجهة "الموجة الثانية من كورونا"، مؤكدا أن هناك ارتفاعا فى أعداد الإصابات بين المصريين، ومتوقعا أن تتجاوز الحالات الـ 300 حالة يوميا.

وقال متحدث الحكومة إن تطبيق مواعيد غلق المحلات والمطاعم سيكون أول ديسمبر المقبل، وهي تتعلق بالمحال التجارية، حيث ستغلق في الـ 11 مساء في الصيف، والعاشرة مساء في الشتاء، مشيرا إلى أن محال البقالة والسوبر ماركت والصيدليات مستثناة من كل مواعيد الإغلاق لأنها مرتبطة بأنشطة مستمرة.

في السياق ذاته كان رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قد حذر  خلال الاجتماع الأسبوعي الماضى لمجلس الوزراء المصري من خطورة الموجة الثانية لانتشار فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

وجدد مدبولي التأكيد على ضرورة التزام المواطنين بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للتصدي لانتشار الفيروس، مشددا على ضرورة قيام مختلف الجهات المعنية بتطبيق هذه الإجراءات بشكل صارم في مختلف مواقع العمل والإنتاج، وذلك في ضوء ما نشهده مؤخرا من زيادة في عدد الإصابات.

وحذر رئيس الوزراء، في الوقت نفسه، من أن الموجة الثانية من انتشار الفيروس التي ضربت عدة دول حول العالم أكثر انتشارا وخطورة من سابقتها، مضيفا: "من ثم فيجب العمل على تفادي الانزلاق إلى هذا المنحنى الخطير"
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