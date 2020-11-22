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محافظات

محافظ كفر الشيخ يشكل فريقا للإغاثة ومساعدة الحالات الإنسانية.. صور

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 07:10 م
اجتماع محافظ كفر
اجتماع محافظ كفر الشيخ
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محمود زيدان
عقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اجتماعًا لتفعيل دور فريق الإغاثة الخاص بالمحافظة، تنفيذًا للبروتوكول الموقع بين المحافظة وجمعية الهلال الأحمر، بتشكيل فريق للإغاثة تابع للمحافظة يعمل طوال الـ 24 ساعة، لمساعدة ومتابعة الحالات الإنسانية. 

وحدد محافظ كفر الشيخ، مهام الفريق بالاستجابة لاستغاثات المواطنين، ونقل أطفال الشوارع والحالات الانسانية في دور يقيمون بها، تليق بإنسانيتهم وحفاظًا على كرامتهم، وتوفير حياة كريمة لهم، بالإضافة إلي التواجد في حالة حدوث أزمات أو كوارث لا قدر الله، والتعاون مع الجهات المعنية في هذا الشأن، محذرًا من تصوير تلك الحالات ونشرها.

جاء ذلك بحضور كريم السماحي، مدير إدارة التدريب، وهيام الطباخ، عضو مجلس النواب، وإيمان عبد الحميد، مدير وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، وصبري عبدالمنعم، مدير وحدة حماية الطفل، والاء خفاجة، بوحدة حماية الطفل، وفريق الإغاثة.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتعاون وحدات تكافؤ الفرص، وحدة حماية الطفل، ووحدة حقوق الإنسان مع فريق الإغاثة، موجهًا كريم السماحي، مدير إدارة التدريب بالمحافظة بعقد برنامجًا تجريبًا ودورات لأعضاء الفريق، تتناسب مع الأدوار التي يقومون بها.
  
في سياق آخر، شهدت مراكز ومدن محافظة كفرالشيخ، حملات مكثفة للنظافة والتجميل ورفع تراكمات القمامة، وتحسين الخدمات والمرافق بكافة مراكز ومدن المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين.
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من جانبها، قامت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق، بمتابعة حملات النظافة العامة والتجميل، ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية وتفريغ صناديق القمامة، والنظافة حولها، فضلًا عن إزالة الحشائش ورفع المخلفات وتراكمات القمامة وقص وتهذيب الأشجار بالقرى، بالإضافة إلي إحلال وتجديد 90 عمود إنارة بمدخل المدينة، وطريق الشركات، والميدان، وشارع الجيش، و كورنيش النيل. 

وتابع وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، أعمال النظافة والتجميل، ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية، والميادين، وصيانة كشافات وأعمدة الإنارة العامة بجميع أنحاء المدينة، والقري. 

وأشرف شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، على حملات النظافة العامة التى شملت رفع القمامة بالطريق العام، ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية، بقري الروضة، ومنشأة عباس، وتيدا. 
محافظ كفر الشيخ يشكل فريقا للإغاثة ومساعدة الحالات الإنسانية.. صور
محافظ كفر الشيخ يشكل فريقا للإغاثة ومساعدة الحالات الإنسانية.. صور
محافظ كفر الشيخ يشكل فريقا للإغاثة ومساعدة الحالات الإنسانية.. صور
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