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رياضة

أمير مرتضى يعلن موعد عودة بن شرقي وساسي إلى القاهرة

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 08:34 م
فرجاني ساسي لاعب
فرجاني ساسي لاعب الزمالك
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حسام الحارتي
كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك عن موعد وصول المغربي أشرف بن شرقي مهاجم الفريق الي القاهرة، موضحا أنه علي تواصل معه بشكل دائم ويطمئن عليه مشددا على أنه بخير.

وأكد  أمير مرتضى منصور أن بن شرقي يعود غدا الإثنين.

أضاف أمير مرتضى أنه بالنسبة للتونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك، فإن هناك مشكلة في الطيران مشيرا إلى أن اللاعب حاليا في مطار تونس لكن توجد مشكلة معه وزميله علي معلول لاعب الأهلي.

أشار المشرف العام على الكرة بالزمالك إلى أنه يتواصل في الوقت الحالي مع شركة مصر للطيران لحل مشكلة ساس، ومن ثم سيعود اللاعب بعدها للقاهرة .

وينتظم الفريق في معسكر مغلق غدا بأحد فنادق القاهرة ويستعد الفريق  للقاء الأهلي المرتقب وفضل المدير الفني الانتظام في معسكر مبكر ابتداء من غدا الاثنين من أجل توفير جو من الهدوء والتركيز للاعبين في الفترة الحالية.

ووضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برنامجا بدنيا وتأهيليا خفيفا لمجموعة اللاعبين البدلاء والذين لم يشاركوا بلقاء أمس أمام نادي مصر ببطولة الكأس حيث أدوا تدريبات بدنية خفيفة، ومن ثم تدريبات تأهيلية بالكرة.

واستمرت هذه الحصة لدقائق قليلة، تحت قيادة جوزيه بيدرو مدرب الأحمال،  ومتابعة من كوستا مدرب الفريق.

ووضع جوزيه بيدرو مدرب الأحمال بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برنامجا بدنيا واستشفائيا خاصا للاعبين الذين شاركوا بلقاء الكأس أمام نادي مصر أمس والذي فاز به الزمالك بهدفين لهدف وتأهله لنصف نهائي البطولة التي يحمل لقبها.

ويؤدي اللاعبون بعض التدريبات البدنية بجمانيزيوم النادي، بجانب عمليات الاستشفاء، وذلك لمعالجة الارهاق العضلي ، والوصول إلى أعلى معدل تحهيزي للفترة المقبلة.

وخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، والجهاز الفني والإداري والطبي للفريق، لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا، وذلك قبل انطلاق المران المقرر له بعد قليل بملعب عبداللطيف أبو رجيلة.

ويستعد الفريق لمواجهة نظيره الأهلي يوم الجمعة المقبل على ملعب ستاد القاهرة الدولي بنهائي دوري أبطال إفريقيا.
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