شاهد.. أسباب الضغوط النفسية وخطورتها على العقل وما العلاج؟.. هند البناء تجيب

كشف هند البنا استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية، أسباب وخطورة الضغوط النفسية على العقل.





وقالت البنا، في حوار عبر «زووم»، لبرنامج «صالون الهوانم»، المذاع عبر شاشة «أزهري»، إن تعريف الضغط النفسي هو أن الشخص يمر بظروف تضغط على حالته النفسية وتسبب له توتر والقلق.





وتابعت استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية، أن الظروف التي مر بها لم يستطيع التعامل معها، وتُكون مجموعة من المشاعر والأفكار السلبية، ووقتها يشعر أنه لا يستطيع التعامل مع كل المواقف الطبيعية بشكل متوازن.





وأكدت البنا، أن طريقة التعامل مع الموقف تُعد أحدى أهم مسببات الضغوط النفسية، مشيرا إلى أن من أهم أعراض الشخص الذي تعرض لضغط النفسي صداع مزمن وألم في المعدة والقولون والعظام.





وأكملت استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية، أنه هناك أعراض أخرى ظاهرية وفي مقدمتها حدوث عرق أثناء مرورة بموقف معين، ولجلجة في الكلام ولا يستطيع التعامل مع من حوله.





وأردفت استشاري الصحة النفسية، أنه يكون غير مركز ولديه تشتيت ولا يعرف ما يريد، وسريع الغضب ويثور على أتفهة الأسباب وأي صوت بجواره تسبب له توتر شديد.





أما عن خطورة الضغوط النفسية على العقل، كشفت البنا، عن أن الضغوط النفسية لها تأثير كبير على العقل وعلينا الحذر من هذا الأمر، متابعة أن الضغط النفسي له علاج والمصاب بها علية الذهاب للمتخصص لطلب المساعدة وتلقي العلاج.