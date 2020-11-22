أحمد موسى يهاجم محمد رمضان مجددا: ما حدث منه كارثة وجريمة

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الشعب يرفض صور محمد رمضان، ونقابة المهن التمثيلية مطالبة بتقديم موقف واضح بعد انتشار العديد من الصور للفنان مع إسرائيليين.





وأضاف أحمد موسى، أثناء تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الفارق كبير بين النجوم الكبار الذين قدموا أدوارًا مثل "رأفت الهجان، وجمعة الشوان"، منددًا بما حدث من محمد رمضان: "الصور كارثة وجريمة في حق الشعب المصري".





وتابع أحمد موسى، أن الرفض الشعبي متواصل لحضور الفنان الحفلة، متسائلًا «مقابل إيه الفلوس؟ محمد رمضان عنده جمهور والبعض كان يتخذه قدوة، ولكن الكيان الصهيوني استغل الصورة».





وانفعل أحمد موسى، قائلًا «ما فعله محمد رمضان عار.. ولازم النقابة يكون لها موقف واضح.. عندنا في نقابة الصحفيين يتم الفصل من النقابة.. مطلوب إجراءات رادعة.. محمد رمضان رايح وعارف وكذب على النقيب أشرف زكي».





واختتم أحمد موسى «ملناش علاقة بالسياسة، فلا نحتل مناصب في الدولة فما يحدث في السياسة لا ينطبق على الشعب المصري الرافض بقوة لوجود علاقات شعبية مع الكيان الصهيوني، ونحن لا نتحدث عن ديانات في ظل احترامنا التام للأديان».





وأصدر مجلس نقابة المهن التمثيلية بيانا رسميا يوضح فيه ما حدث من تصرف وصفه بـ "الفردي" لأحد أعضاء النقابة "أزمة محمد رمضان"، قائلا: قررنا عقد اجتماع طارئ مع اتحاد النقابات الفنية، غدا الاثنين لاتخاذ ما يلزم بشأن الواقعة.





وكان الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، علق على صورة الفنان محمد رمضان مع مطرب إسرائيلي أثناء تواجده في الإمارات، مؤكدا أن محمد رمضان اكد لي انه التقط كما كبيرا من الصور في هذا اليوم وانه كان في بلد عربي وليس اسرائيل ولم يعلم جنسية هذا الشاب الذي ظهر معه في الصورة".





وقال «زكي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة « صدى البلد»، :" إنه سيتم استدعاء محمد رمضان في النقابة من أجل إيضاح ملابسات هذه الصورة وسنعلن الموقف بشكل كلي".





وأضاف نقيب المهن التمثيلية، أن المهن التمثيلية المصرية هي النقابة الوحيدة التي شطبت عضو ا أعلن تطبيعا مع إسرائيل"، موضحا أن محمد رمضان صرح بأنه فوجئ بجنسية الشخص الذي التقط معه صورة في الإمارات".





ومن جانبه قال الإعلامي أحمد موسى، إنه على الفنان محمد رمضان كشف حقيقة الصور المتداولة له مع إسرائيلي في دبي ، مضيفا :" ما فعله محمد رمضان مصيبة ولازم يطلع للجمهور والعالم كله لشرح ملابسات هذه الصورة ".





ونشر الحساب الرسمى للحكومة الإسرائيلية صورة تجمع الفنان محمد رمضان مع المطرب الاسرائيلي عومير آدام .

وأعاد الإعلامي الإماراتي حمد المزروعي نشر الصورة التى جمعته مع رمضان وعومير وهو الامر الذي اثار حالة من الجدل الواسع.





ولاقت الصور العديد من التعليقات السلبية واتهم البعض محمد رمضان بالتطبيع بعد ظهوره مع المطرب الاسرائيلى فى دبى.





ومن المعروف أن الإعلامي الإماراتي حمد المزروعي يدعم إسرائيل وكان آخر دعم فى أزمة مطار بن جوريون في تل أبيب.





وأعلن المزروعي قبل أيام عن وصوله إلى تل أبيب، بعد نحو شهر على إعلان الإمارات العربية المتحدة التطبيع مع إسرائيل.



