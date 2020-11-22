أخبار الفن.. أزمة محمد رمضان فى انتظار قرارات النقابة.. آخر مستجدات خلافات عمرو دياب ودينا الشربيني

نشر "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أهم ما جاء فيها:

وسط حضور جماهيري كبير ولافت، أقيمت على مدار يومين حفلات كوكب الشرق أم كلثوم على المسرح بتقنية الهولوجرام، والتي قدمتها "مجموعة MBC" من داخل قصر عابدين التاريخي والأثري، برفقة التخت الشرقي مع فرقة موسيقية كاملة، وفي أجواء من سحر التاريخ أتيحت الفرصة أمام عدة آلاف من المشاهدين لمُحاكاة عصر حفلات أم كلثوم والعودة إلي أجواء الزمن الجميل.





تعرض الفنان نبيل الحلفاوى لهجوما عنيف من بعض متابعيه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" بعد تعليقه امس على أزمة الفنان محمد رمضان بسبب ظهوره مع مطرب إسرائيلي.





شارك الهضبة عمرو دياب متابعيه بمجموعة من الصور الجديدة من أحدث حفلاته أمس عبر حسابه الرسمى بموقع انستجرام وظهر بلوك مختلف وهو "الشعر الأصفر" الذى نال اعجاب عدد كبير من متابعيه.





علق الكاتب والسينارست عمرو محمود ياسين، على أزمة الفنان محمد رمضان من خلال منشور عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك".





لا شك أن الفنان محمد رمضان يتمتع بنجومية طاغية، كونه واحدا من أنجح أبناء جيله، ولاسيما بعد تقديمه لأكثر من عمل درامي ناجح، قرر بعدها أن يتجه للغناء والذي حقق خلاله - بالأرقام - نسب مشاهدة استثنائية لممثل محترف.





شارك المطرب حكيم متابعيه عبر حسابه على موقع تبادل التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" صورة نادرة له مع الرئيس الفلسطينى الراحل ياسر عرفات.





نشرت الفنانة ايمان العاصي مقطع فيديو جديد، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



