افتتاح فرع ثاني لتحويل السيارات بالغاز الطبيعي فى الشرقية

أعلنت شركة الغاز الطبيعى للسيارات "كارجاس"، التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، عن افتتاح مركز تحويل وصيانة السيارات الثاني لها بمحافظة الشرقية، وذلك في مدينة الزقازيق، داخل محطة وطنية أول طريق الزقازيق بلبيس "العصلوجي".





وقالت الشركة عبر صفحتها بموقع التواصل الإجتماعي أن الإفتتاح سيكون يوم غدا الثلاثاء الموافق 24 نوفمبر، بمواعيد عمل من الساعة الـ8 صباحا وحتى الساعة الـ 3 عصرا، وذلك لعمل الفحص المجاني للسيارات للتأكد من صلاحيتها للتحول للعمل بالغاز الطبيعي .





اقرأ أيضا:





وأضافت الشركة أن ستقوم باستقبال أبناء الزقازيق الذين قامو بتحويل سياراتهم للعمل لالغاز الطبيعي بمحطة العاشر من رمضان في حالة احتياجهم لأى صيانة، وأيضا توافر جميع أجيال الحقن المتزامن الخاص بالشركة والتى تصلح للسيارات الحديثة وجميع الاجهزة والمنظمات التى تصلح لجميع السيارات وجميع مقاسات الاسطوانات التى تناسب رغبات الجميع، ملاكي، تاكسي، ميكروباص.





وكشفت وزارة البترول والثروة المعدنية أن الوفر المتحقق للمواطن نتيجة تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي كوقود يصل إلى حوالي 50%، ويستغرق التحويل من 2 إلى 4 ساعات حسب نوع السيارة، مشيرة إلى أن أنظمة التحويل الجديدة لكافة السيارات بجميع سعتها اللترية المختلفة للعمل بالغاز الطبيعي تدعم المحركات وترفع كفاءتها العملية للوصول لأداء مثالي.





كان ذلك في تقرير سابق أصدرته الوزارة، بعنوان "الغاز الطبيعي المضغوط الوقود الأفضل لجميع أنواع السيارات والمركبات"، يتناول بعض المعلومات الخاصة بعملية وإجراءات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي كدليل إرشادي للمواطنين الراغبين في تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي، وذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة الطموح للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات والتي تحظى بتوجيه ودعم ومتابعة مستمرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة لتعظيم القيمة المضافة من الغاز الطبيعي.





وأوضح التقرير، أنه تم تحويل سيارات بسعة لترية صغيرة ذات السعة اللترية 8ر0 وتعمل بكفاءة، ويتم حاليًا من خلال شركات قطاع البترول، تحويل السيارات للعمل بدورة الوقود المزدوج على خطوط الإنتاج، كما تتاح عمليات التحويل للسيارات ذات السعة اللترية الكبيرة التي تتجاوز 2500 cc وكذلك السيارات المزودة بشاحن تربو بسهولة دون أدنى مشكلة، في ضوء الخبرات المصرية المكتسبة في مجال تحويل هذا النوع من السيارات على مدار 10 سنوات.





ولفت التقرير إلى أن مراحل تحويل السيارة للعمل بالغاز تبدأ بالفحص الفني للسيارة من خلال فنيين متخصصين للتأكد من صلاحية المحرك بنسبة لا تقل عن 70% لضمان أفضل أداء للسيارة، وتحديد طقم التحويل المناسب وحجم سعة الأسطوانة مع الالتزام بالمواصفات القياسية والسلامة المهنية عند تركيب جميع الوصلات والاسطوانات للحفاظ على معدلات الأمان في عمليات الصيانة والتشغيل، ويتم بعد ذلك شحن السيارة بالغاز واختبارها للتأكد من إحكام ربط جميع الوصلات وعدم وجود أي تسريب.





ويُمنح العميل جميع المستندات من شهادة ضمان وشهادة منشأ وكتيب الصيانة، ويتاح للعميل حرية التغيير بين نظام التشغيل بالغاز أو البنزين في السيارة المحولة، حيث تتم عملية تحويل السيارة من خلال إضافة الأجزاء الخاصة بالغاز دون أي تعديل في دورة الوقود الأساسية للسيارة وهى دائرة البنزين، بما يتيح للعميل تشغيل السيارة بنظام الوقود الثنائي (غاز طبيعي / بنزين) والتغيير بين النظامين من خلال مفتاح تحويل يتم تثبيته في (تابلوه) السيارة، ولا يحدث أي تغيير أو تعديل في أي جزء من أجزاء المحرك خلال عملية التحويل.



