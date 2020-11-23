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الاتصالات: حصيلة بيع ترددات المحمول الجديدة 1.170 مليار دولار

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 02:02 ص
الدكتور عمرو طلعت
الدكتور عمرو طلعت
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أسامة علي
قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، أن تحسين شبكة المحمول يحتاج لزيادة عددالأبراج، لافتا إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وضع  لبناء عدد أكبر من أبراج المحمول حيث يتم التفاوض مع شركات المحمول بهذا الشأن.

وأكد طلعت خلال حواره مع برنامج "اخر كلمة" المذاع عبر قناة "أون" أن تحسن شبكات المحمول خلال عام، ولفت أنه سيتم البدء في المشروع التجريبي لبناء أبراج المحمول في منطقتي التجمع وأكتوبر قريبا.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن حصيلة بيع ترددات المحمول الجديدة بلغت نحو 1.170 مليار دولار.

وكان قدم الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، منتصف الشهر الجارى، عرضًا حول الموقف الحالي لانتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء يوم الأربعاء الماضي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

وأشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى أن الحكومة ستنتقل كحكومة تشاركية لا ورقية، وسيتم التراسل وتبادل المعلومات إلكترونيًا، لاسيما فيما يخص خدمات المواطنين، حيث ستنتقل مراحل تنفيذ الخدمات بين الوزارات إلكترونيًا، وذلك بدلًا من تكبيد المواطنين عبء التنقل بين المصالح الحكومية المختلفة للحصول على الخدمة.

وفي ضوء ذلك، أشار الدكتور عمرو طلعت، إلى أن التطبيقات التشاركية تشمل في مرحلتها الأولى إدارة الموارد المؤسسية  "إدارة الموارد البشرية"، والربط مع التوقيع الإلكتروني، والتراسل، إلى جانب التكامل مع نظام الأرشفة وإدارة المحتوى، فضلا عن توافر إدارة البرامج والمشروعات القومية.

بينما تضم المرحلة الثانية من هذه التطبيقات كلا من إدارة الموارد المؤسسية "الإدارة المالية"، وسلاسل الإمداد، إلى جانب تطبيق التخطيط الاستراتيجي، والتقييم الفردي والإدارات ، ومؤشرات الأداء، بالإضافة إلى تطبيق خاص بمتابعة القرارات والتوصيات، لافتا إلى أن المرحلة الثالثة تشمل منظومة الشكاوى.

وقال الوزير: "فيما يتعلق برقمنة وحفظ الوثائق الحكومية، تم حصر الكم المتراكم في 31 جهة بإجمالي 6 مليارات ورقة، كما تم في الوقت نفسه حصر الكم المتداول في 39 جهة بإجمالي 500 مليون ورقة، لافتا إلى بدء الأرشفة في 16 جهة، وفي ضوء ذلك تم الانتهاء من رقمنة 5 ملايين ورقة".

وأكد وزير الاتصالات أنه تم تطوير 95% من النظام المركزي اللازم لمتابعة عملية الأرشفة، حيث تم التعاقد مع شركات مُتخصصة في الأرشفة، ومن المستهدف الانتهاء من الوثائق المتداولة وعددها المتوقع يقارب مليار ورقة، قبل 30 يونيو 2021، كما يتم حاليا تدريب العاملين بالوزارات في الإدارات المختلفة على أنظمة التسجيل المتطورة التي سيتم اتباعها في العمل الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة.

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