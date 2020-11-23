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أخبار العالم

بوتين يكشف سبب عدم تهنئة بايدن حتى الآن

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 12:50 ص
بايدن وبوتين
بايدن وبوتين
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شريف سيد
كشف الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، اليوم الإثنين، عن أسباب عدم تقدمه التهنئة حتى الآن إلى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن على الفوز بالانتخابات الرئاسية، رغم إعلان النتائج الأولية منذ فترة طويلة. 

وأرجع "بوتين"، السبب وراء عدم التهنئة إلى عدم انتهاء الخلافات الداخلية حول نتيجة انتخابات الرئاسة الأمريكية، مشيرا إلى انتظاره باعتراف أحد الطرفين بفوز الآخر، أو إعلان النتائج بشكل رسمي. 

وقال "بوتين"، في حوار مع فضائية روسية، "إن الأمر ليس له علاقة بمن نحب ومن نكره، نحن ببساطة ننتظر نهاية هذا الخلاف الداخلي"، مضيفا "سوف نعمل مع أي شخص نال ثقة الشعب الأمريكي، لكن لمن هذه الثقة، يجب الإشارة إليها إما باعتراف أحد الطرفين بفوز الآخر، أو يجب إعلان النتائج النهائية للانتخابات بطريقة شرعية وقانونية". 

وحول عيوب الانتخابات الأمريكية قال بوتين: "من الواضع تماما، للجميع حول العالم، وكما هو واضح للأمريكيين، فإن هناك مشاكل في نظام الانتخابات الأمريكية، المرشح الذي يفوز بولاية أو أخرى، يفوز بجميع أصوات الناخبين". 

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، أكد أن موسكو مستعدة للعمل مع أي رئيس ينتخبه الأمريكيون لإيجاد سبل لتطبيع العلاقات الروسية الأمريكية.

ومن ناحية أخرى، كررت "سيدني باول"، المدعي العام السابق لمنطقة تكساس، والمحامي للجنرال "مايكل فلين" الذي يعمل الآن محققًا في تزوير الأصوات لحملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ادعاءها - الذي لا دليل عليه حتى الآن - بأن فنزويلا ورجال رفيعي المستوى فيها متورطون في قضية أمريكا، ودراما تزوير انتخابات 2020 وفضيحة آلة التصويت "دومينيون" مضيفة أنها تشتبه الآن أيضًا في تورط وكالة المخابرات المركزية.

وقالت "باول"، "أتساءل عن مدى دور وكالة المخابرات المركزية بالفعل في بدء هذا النوع من البرامج للبدء باستخدامه في بلدان أخرى".

في الأسبوع الماضي، وعد نفس محامي فريق الاحتيال الانتخابي في ترامب بـ "كشف مؤامرة للحزب الديمقراطي ووادي السيليكون ووسائل الإعلام الرئيسية والجهات الفاعلة الأجنبية لسرقة فوز دونالد ترامب في تصويت 3 نوفمبر.

وقال باول إن فريق ترامب القانوني كان بصدد التحضير لدعوى قضائية جديدة تتعلق بالتزوير في الانتخابات في ولاية جورجيا ، ووعد بأن تكون هذه الاكتشافات "كتابية" بطبيعتها.

وأضافت "باول"، "نأمل هذا الأسبوع أن نجهزها لتقديمها، وستكون كتابية".

وتابعت "الوضع في جورجيا سيئ للغاية، لدينا بطاقات اقتراع ممزقة، وأوراق اقتراع تم إلقاؤها في أكياس قمامة، كذب من قبل أشخاص يعملون في المركز، الأصوات يتم تبديلها، الخوارزميات قيد التشغيل" واقترحت تسمية ما جرى في جورجيا بواقعة احتيال.

وفي وقت سابق ، ردد جاي سيكولو ، محامي الفريق القانوني للانتخابات في ترامب ، مغالطة باول ، ووعد بتطورات جديدة "صادمة" في دعوى قضائية مثل "لا شيء تحدثنا عنه من قبل" إما يوم الاثنين أو الثلاثاء.

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