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سيارات

استمتع بالتنقل بين سيارات بي إم دبليو.. فيديو

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 02:02 ص
صدى البلد
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أماني نوار
استعرضت شركة بي إم دبليو الألمانية الرائدة في صناعة السيارات ،مركز محاكاة التنقل  خاص بها ، في مقطع فيديو عبر قناتها الرسمية بموقع اليوتيوب، كما تبلغ مساحته ما يقرب 11400 متر مريع .

ويمتلك هذا المركز مميزات ضخمة بالإبتكار التكنولوجي ، والفرص الفريدة ، وكما ظهر كافة مراحل المركز ، مع بدء أعمال البناء في ميونخ 2018 ، وحتى الانتهاء منه ، حيث يتوفر به 14 جهاز محاكاة قيادة اختبار BMW، وتقنيات السيارات في المستقبل  ، وتسمح التجربة المحاكاة لأشخاص الاختبار بالانغماس بشكل أعمق  في وضع القيادة الافتراضي.

يصل وزن جهاز المحاكاة  لحوالي 83 طن ، ويتحرك  في مساحة تقارب 400 متر مربع ، ويجعل من الممكن محاكاة حركة المرور داخل المدينة .

ويشكل هذه المجموعة متنوعة بشكل خاص من التحديات لأنظمة القيادة الآلية ، بالإضافة إلى انه يسمح بمحاكاة مناورات المراوغة عالية الدينامكية والفرملة الكاملة .

يذكر أن يرغب الرئيس التنفيذي لشركة بي ام دبليو، أوليفر زيبس، في تعزيز علاقة شركته بشركة تويوتا، ويسعى إلى تمديد العلاقة بين الشركتين إلى ما بعد عام 2025.

ومن المعروف أن بي إم دبليو وتويوتا تعملان حاليا على تطوير تنقيات خلايا الوقود الهيدروجينية، بالإضافة إلى طرازي z4 ، وسوبرا الحاليين والذين يتم إنتاجها في نفس المصنع في النمسا

وعلى الرغم من ذلك فإن بي إم دبليو  تبحث أيضا عن طرق لتوفير المال ، وسيحدث ذلك عن طريق تقليل عدد طرازاتها الكبير ، حيث قال زيبس ان قطاعات سيارات الكوبيه والكشف الرودستر هي من ستتأثر بسياسات التقليص الجديدة .

وتفكر الان بي إم دبليو في إيقاف إنتاج بعض سياراتها الأقل شعبية، وذلك نظرا لارتفاع شعبية سيارات الـsuv، والكروس أوفر والتحول الكهربائي والتكاليف الباهظة الناتجة عن ذلك .

ولم تعد بي ام دبليو مغرمة بسيارات الكوبيه والكشف بعد الآن، فإن ذلك يُشير إلى أن علاقتها مع تويوتا يُمكن أن تتحول إلى قطاعات أخرى مع إيقاف إنتاج كل من Z4 وسوبرا في المستقبل.

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