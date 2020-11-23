أثناء نومه.. الضباع تنهش عجوزا حتى الموت





هجم قطيع من الضباع على كوخ عجوز مسن في الـ87 من عمره أثناء نومه، وقاموا بنهش جسده في حادثة مروعة هزت القرية بأكملها في منطقة تشيرومانزو الريفية وسط زيمبابوي.





نهشت الضباع جسد العجوز حتى لم يتبق منه إلا الجزء العلوي، وهو ما أثار ذعر سكان القرية بعد عثورهم على جثته في حالة مزرية يرثى لها.





فبعد بحث مطول وراء آثار الدماء عثر سكان القرية على بقية جسد العجوز في البرية على بعد نحو 300 متر من الكوخ الخاص به.





ويبحث عمال المؤسسة المديرة للمتنزهات والحظائر في زيمبابوي عن الضباع لتحييدها ومنع تكرار مثل هذه المأساة في حق السكان بعدما آخر حادثة مروعة حدثت في القرية.





ففي عام 2019 هجمت الضباع على طفلين شقيقين كانا يقطفان الفاكهة داخل أحد الحقول، وهي الحادثة التي أثارت الحزن والألم في قلوب السكان.





كما تهاجم الضباع باستمرار الكثير من الماعز ومختلف أنواع الماشية المحلية بحسب روسيا، مما دفع المؤسسات المديرة للمتنزهات لتشديد إجراءاتها من أجل السيطرة على الضباع بعد وقوع الحوادث الأليمة.





وأكد «تيناشي فاراو» المتحدث باسم هيئة المتنزهات والحظائر عن الضحية المسن أنه "كان نائما في كوخه عندما وقع الحادث المؤسف".





"وتم جره خارج الكوخ لحوالي 300 متر، حيث كان الجزء السفلي من جسمه مفقودا، فيما ظهرت علامات سحب وجر الضباع له على جسده".

تعددت حوادث هجوم الضباع على السكان والماشية في قرى زيمبابوي، مما دفع المؤسسات المديرة للمتنزهات لتشديد إجراءاتها بعد وقوع حادثة شنيعة مؤخرًا راح ضحيتها عجوز مسن.