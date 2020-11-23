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الدولار يسجل 15.68 جنيه للشراء.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الاثنين 23-11-2020

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 08:48 ص
العملات الاجنبية
العملات الاجنبية
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فرح علاء الخولي
استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية  "dmc، اليوم الاثنين 23- 11-2020، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار العملات الأجنبية .

سعر الدولار اليوم

وسجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 15.68 جنيه للبيع، و15.68 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 18.46 جنيه للبيع و18.59 جنيه للشراء.

 سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 20.69 جنيه للبيع و20.82 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودى

سعر الريال السعودى 4.18 جنيه للبيع و4.15جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتى

سعر الدينار الكويتى 51.01 جنيه للبيع 51.35 جنيه للشراء.

وسجّل سعر الدولار في بنوك: "الأهلي اليوناني، التعمير والإسكان، بلوم، المصرف المتحد، الأهلي الكويتي" 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنوك: "مصر، المصري الخليجي، مصرف أبوظبي الإسلامي" 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع، وفي البنك العربي الافريقي وصل إلى 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع، وفي اتش سي بي سي 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع.

كان الدولار انخفض عالميا وصعد اليورو والجنيه الإسترليني في مستهل تداولات الأسبوع وسط حالة من التفاؤل في أوساط المستثمرين بعد بيانات قوية من آسيا وآمال بالتوصل إلى لقاح ناجع للوقاية من فيروس كورونا كوفيد-19.

ورغم المخاوف من تجدد الإصابات العالمية بالفيروس، في ظل المستثمرين المتفائلين بلقاح سينقذ الاقتصاد العالمي، مما ساهم في صعود أسواق الأسهم في أنحاء العالم وتعافي العملات عالية المخاطر.

وتشجع المستثمرون على المخاطرة في ضوء دلائل على أن بريطانيا والاتحاد الأوروبي قد يحرزان تقدما في المفاوضات الخاصة باتفاق تجاره بعد انسحاب لندن من الاتحاد. ونزل مؤشر الدولار 0.2% إلى 92.573.

وزاد اليورو 0.3% إلى أعلى مستوى في أسبوع عند 1.1868 دولار بينما حققت العملات الحساسة للمعنويات العالمية مكاسبة قوية.

وزاد الإسترليني إلى 1.3242 دولار، ثم استقر عند 1.3219 دولار، مرتفعا 0.1%. ومقابل اليورو، انخفضت العملة البريطانية قليلا إلى 89.75 بنس.

وسجّل سعر الدولار في بنوك: "الأهلي اليوناني، التعمير والإسكان، بلوم، المصرف المتحد، الأهلي الكويتي" 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنوك: "مصر، المصري الخليجي، مصرف أبوظبي الإسلامي" 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع، وفي البنك العربي الافريقي وصل إلى 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع، وفي اتش سي بي سي 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع.

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