ريهام عبدالحكيم تحيى حفلا غنائيا فى الإسكندرية.. الخميس

يوم الخميس المقبل





ومن المقرر أن يقام الحفل في تمام الساعة الثامنة مساء برفقة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي.



وتقدم ريهام خلال الحفل عددا من الأغاني التراثية المتنوعة، ومنها "مستنياك، صبري عليك طال، بقى عايز تنساني، يا ساعة بالوقت اجري، بالورقة والقلم، العيون السود، لأ لأ، هتحس بقيمتي، عاشق سارح في الملكوت، للصبر حدود، فيها حاجة حلوة".



وكانت أحيت مؤخرا المطربة ريهام عبدالحكيم حفلا غنائيا ضمن الدورة الـ 29 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية داخل دار الاوبرا المصرية والتى تضمنت 29 حفلا أحياها 93 فنانا منهم 81 مطربا ومطربة منهم صابرين النجيلى، حسام حسنى، محمد الحلو، مروه حمدى، محمد الخولى، ياسر سعيد، مصطفى سعد، امير الرفاعى، ولاء طلبه، احمد سعد، خالد سليم، فرح الموجى، محمد شوقى، سامح منير، أحمد عصام، أميرة سعيد، حسناء، رحاب مطاوع، أيمن مصطفى، محمد متولى، وائل ابو الفتوح، شروق شريف، السيد وهب الله، أشرف وليد، كنزى، محمد الشرنوبى، حنان ماضى، عصام محمود، هُمام إبراهيم (العراق)، وائل جسار (لبنان)، ندى غالب، آية عبد الله، سعد رمضان (لبنان)، صابر الرباعى (تونس)، مصطفى النجدى، حنان عصام، أحمد صبرى، خالد عبد الغفار، عفاف رضا، سارة ذكى، سعيد عثمان، يحيى عبد الحليم، إسماعيل صادق.





من أبرز أغانى البوم ريهام الذي طرح مؤخرا : "حب رسول الله" وهى من كلمات أحمد شتا، وألحان وليد منير، وتوزيع مودى منير، مكساج إسلام غلاب، وماستر أسامة كمال، و"اعمل اللى عليك"، وهى من كلمات أحمد عبد المنعم، وألحان وليد منير، وتوزيع الموسيقى مودى منير، ومكس وماستر أسامة كمال



كما طرحت أغنية وطنية جديدة بعنوان "ربى اللى حاميها"، من كلمات أحمد شتا، وألحان وليد منير، وتوزيع موسيقى وميكس أسامة كمال، على حسابها الشخصى على موقع "يوتيوب".



تحيى المطربة ريهام عبدالحكيم، حفلا غنائيا،على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".