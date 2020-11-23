محافظ أسيوط: اللجان الانتخابية بدأت في استقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن اللجان الإنتخابية بجميع قرى ومراكز المحافظة بدأت في استقبال الناخبين منذ الساعة التاسعة صباحًا للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2020.





وذلك في 914 لجنة فرعية موزعين على 4 لجان عامة و15 مركز شرطة وقسم بمختلف مراكز وأحياء المحافظة ومدينة أسيوط الجديدة.





مؤكدًا أن جميع اللجان تعمل بانتظام وفقًا للإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لمجابهة فيروس كورونا للحفاظ على صحة وسلامة المشاركين في العملية الانتخابية وسط تأمين مكثف من قوات الشرطة على أن تغلق اللجان أبوابها في التاسعة مساءًا وتستمر عملية التصويت اليوم الاثنين وغدًا الثلاثاء.









وأوضح محافظ أسيوط أن هناك متابعة لحظية للعملية الانتخابية من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة التي انعقدت اليوم بحضور المهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد للمحافظة والعميد أركان حرب سيد رضوان ساني مساعد قائد المنطقة الجنوبية العسكرية للمشروعات والعقيد محمود صبحي المستشار العسكري للمحافظة والقيادات الأمنية والعسكرية ومسئولي المديريات الخدمية والهيئات المختلفة لافتًا إلى استمرار انعقاد الغرفة لحين الانتهاء من الانتخابات وانتهاء عمليات الفرز.





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وأكد المحافظ على جاهزية جميع اللجان لاستقبال الناخبين والاستعداد التام بالتنسيق مع كافة الجهات لادارة العملية الانتخابية والتعامل مع أية مشاكل قد تحدث مشيرًا إلى متابعته المستمرة لعمليات التصويت بكافة اللجان بالمحافظة من خلال غرفة العمليات المركزية بالمحافظة لتذليل العقبات والمشاكل التي قد تعوق سير العملية الانتخابية والعمل على تهيئة الأجواء المناسبة للناخبين للمشاركة في الانتخابات والإدلاء بأصواتهم فى صناديق الاقتراع لاستكمال الحياة النيابية وتعزيز وترسيخ قيم الديمقراطية والمشاركة في بناء الوطن.









يذكر أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة أسيوط يبلغ 2 مليون و779 ألفا و851 ناخبا سيدلون بأصواتهم في 497 مركزا انتخابيا يضم 914 لجنة فرعية بكافة أنحاء المحافظة موزعة على 13 مركزا إداريا وحيا بالإضافة الى مدينة أسيوط الجديدة.









وانطلقت اليوم جولة الإعادة بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، والتى تستمر حتى غد الثلاثاء، وذلك في ١٣ محافظة، ويتنافس فيها 220 مرشحا للفوز بـ 110 مقاعد.





وأنهت الهيئة الوطنية للانتخابات استعداداتها لعقد جولة الإعادة، والتى سيشرف عليها 12 ألف قاض.





وعممت الهيئة تعليماتها على اطراف العملية الانتخابية بضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية المتبعة، من حيث ارتداء الكمامة أثناء التصويت، وكذلك تحديد مسافات متباعدة بين الناخبين ،واستخدام المطهرات داخل وخارج اللجان.





وفى نفس السياق واصلت السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، اليوم تسلم مظاريف التصويت البريدي للمواطنين المصريين بالخارج في جولة الإعادة للمرحلة الأولى.





وتستمر اللجان في مقرات البعثات الدبلوماسية في تلقي المظاريف حتى اليوم الاثنين الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي للبلد محل الإقامة، وذلك وفقًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات.



