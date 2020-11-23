نهاية رحلة الحانوتي.. أندرتيكر يعلن اعتزاله المصارعة

أعلن المصارع الشهير "أندرتيكر" ، اعتزاله عالم مصارعة المحترفين بشكل نهائي لينهي رحلة 30 عاما من احتراف الرياضة الترفيهية كونه واحدا من أبرز وأشهر المصارعين عبر التاريخ.





مارك ويليام كالاواي الشهير بـ"أندرتيكر" أو الحانوتي لدى جماهير المنطقة العربية، أعلن اعتزاله خلال حدث "سلسلة الناجين" أو The Survivor Series، والذي يقام خلال شهر نوفمبر من كل عام.

وقال المصارع أندرتيكر خلال حدث سلسلة الناجين: "لقد حان وقت اعتزالي، ليرقد أندرتيكر في سلام".

فيما وجه المصارع داوين جونسون "روك" رسالة وداعية له قائلا: "كنت فخورا بمشاركة الحلبة معك ، لقد كنت عظيم".

وظهر المصارع أندرتيكر لأول مرة في سلسلة الناجين في 22 نوفمبر 1990، وتقاعد بعد 30 عاما من ظهوره الأول، بعدما أصبح صاحب أطول فترة تواجد داخل حلبات المصارعة في تاريخ شركة WWE.

ويعد أندرتيكر واحد من أشهر المصارعين عبر تاريخ مصارعة المحترفين صحبة "ذا روك" وكين وريك فلير وتربيل إتش وستيف أوستن وشون مايكل وغيرهم من الأساطير.

وقرر أندرتيكر اعتزال المصارعة في عمر الـ55، بعدما فاز ببطولة العالم 7 مرات ما بين WWE وWWF.

كما يمتلك مارك ويليام، 21 انتصارا متتاليا في أكبر حدث في مصارعة المحترفين "راسل مينيا"، قبل أن تنتهي السلسلة أمام بروك ليسنر في 2014.

وعلى الرغم من اعتزاله إلا أنه قد وجه رسالة للحبيب ufc منذ أيام للعودة من الاعتزال حيث صرح في شبكة ESPN قائلًا : " أعتقد أنه سيعود. كلنا ننظر إلى ذلك في الوقت الحاضر عندما يقول أحدهم ذلك بحاجب مرفوع حقًا".

وأضاف: " كما تعلم ، كم مرة تقاعد كونور؟ كم مرة تقاعد جون جونز؟.. الأمر شبيه بذلك تمامًا ، هناك دائمًا قتال هناك وهناك دائمًا رقم هناك يقول ،” نعم لا يزال بإمكاني فعل هذا “.

أندرتيكر – الاسم الحقيقي مارك كالواي- ليس غريبًا على التقاعد ، بعد أن أعلن في يونيو أنه سيبتعد عن WWE.

بالإضافة إلى كالاواي ، توقع رئيس UFC دانا وايت أيضًا أن حبيب سيقاتل لإكمال مسيرته نحو 30 معركة.

وكان فوز حبيب على جاثيي هو أول قتال منذ خسارة والده المؤثر عبدالمنعم ، الذي وافته المنية عن عمر يناهز 57 عامًا في يوليو بعد إصابته بفيروس كورونا.

لكن قبل ذلك ، أكد نورماجوميدوف أن والده يريده أن يتقاعد عند المواجهة التي تجعله يحمل سجل صفر.

وأختتم أندرتيكر: " دعه يأخذ بعض الوقت ، ويقضي بعض الوقت مع عائلته ، ويقضي الإجازات، لا داعي للاستعجال”.