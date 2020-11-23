أشرف بن شرقي يصل القاهرة للمشاركة في نهائي أبطال أفريقيا

وصل اشرف بن شرقي لاعب نادي الزمالك ، منذ قليل الي القاهرة للمشاركة مع فريقه فى مباراة الاهلي في نهائي ابطال افريقيا .

ونشر أشرف بن شرقي، جناح الزمالك، صورة عبر "ستوري" إنستجرام، خلال رحلته إلى القاهرة ومن المقرر أن يخضع لمسحة كورونا من أجل الاطمئنان على حالته.

وكان المغربي أشرف بن شرقي لاعب فريق الزمالك أعلن جاهزيته للقاء الأهلي المقبل في نهائي دوري أبطال أفريقيا، نافيا ما تردد بشأن إصابته بفيروس كورونا خلال الفترة الحالية.

وكتب اللاعب عبر حسابه على موقع انستجرام: "كل ما يتم تداوله بخصوصي شائعات.. أنا جاهز للنهائي يوم الجمعة ومستعد لتقديم أفضل ما لدي لخدمة فريقي الزمالك".

وسينتظم اللاعب في تدريبات فريقه استعدادا للقاء الأهلي المرتقب المقرر له يوم الجمعة المقبل في مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا، التي ستقام باستاد القاهرة الدولي.

وينتظم الفريق في معسكر مغلق غدا بأحد فنادق القاهرة، ويستعد الفريق للقاء الأهلي المرتقب وفضل المدير الفني الانتظام في معسكر مبكر ابتداء من الاثنين من أجل توفير جو من الهدوء والتركيز للاعبين في الفترة الحالية.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك تدريباته خلال معسكره المغلق على ملاعب نادي ايروسبورت القريبة من فندق إقامة الفريق الأبيض استعدادا للقا

ينتظر عشاق كرة القدم مباراة الأهلى والزمالك فى نهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا، بعد تخطى الأبيض عقبة الرجاء المغربى بعد الفوز عليه بنتيجة 3 / 1، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء أمس، الأربعاء، باستاد القاهرة، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا،

بعدما فاز فى مباراة الذهاب بهدف دون رد أحرزه المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق، فى اللقاء الذى جمع بينهما باستاد محمد الخامس بالدار البيضاء، ليتأهل الأبيض بجانب الأهلى فى النهائى الإفريقى.

وتأهل الأهلى إلى المباراة النهائية من بطولة دورى أبطال أفريقيا بعد فوزه على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين على استاد محمد الخامس بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 5 / 1، فى مجموع المباراتين