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تعليم

عوض تاج الدين : تطوير وتجهيز وحدة رعاية الصدر بمستشفيات جامعة عين شمس

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 01:49 م
جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
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حسام الفقي
تشهد جامعة عين شمس  الان، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة عين شمس و الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا " ، بمقر قصر الزعفران ضمن فعاليات الاحتفال بالأنتهاء من تطوير و تجهيز وحدة رعاية الصدر و وحدة مناظير الصدر التشخيصية و العلاجية بمستشفيات جامعة عين شمس.

وقال الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقاية ، إن كلية الطب بجامعة عين شمس، رائدة في جميع أقسامها وخاصة في هذا التخصص ، مشيرا الي أن مصر تحتوي علي ٧٧ مستشفي حميات علي مستوي الجمهورية، منوها ان انه يام افتتاح  وحدة رعاية الصدر و وحدة مناظير الصدر التشخيصية و العلاجية بمستشفيات جامعة عين شمس، وتم تطوير في علي اعلي مستوي في العالم احسن.

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واشاد الدكتور تاج الدين ، عن المجهودات التي تقوم بها  جامعة عين شمس منذء بدء تفشي فيروس  كورونا المستجد من تحويل مستشفي العبور الي مستشفي عزل وغير استقبال المدن الجامعية حالات كرورنا في فترة السابقة ، حيث انشات جامعة عين شمس اول مستشفي ميداني ياعلي النجهيزات .


وقال الدكتور محمود المتبني رئيس جامعة عين شمس، انه تم تطوير و تجهيز وحدة رعاية الصدر و وحدة مناظير الصدر التشخيصية و العلاجية بمستشفيات جامعة عين شمس. بمساعدة البنك الأهلي تبرع ب٣٠مليون جنيه صندوق تحيا مصر ٣٠مليون  مشيرا الي انها ستكون  وحدة غير مسبوقة في هذا التخصص .


وذلك بحضور د. محمد تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقاية، و اللواء محمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية و أمين عام صندوق تحيا مصر، و الدكتور هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري ود. هاني هلال وزير التعليم العالي الأسبق و مستشار مؤسسة الجايكا و د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ود.أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث ود. أشرف عمر عميد كلية الطب ود. ياسر مصطفى رئيس قسم الأمراض الصدرية والمشرف على وحدة رعايةالصدر ، و لفيف من الأطباء والمهتمين بالشأن الطبي.

ويأتي هذا التعاون في إطار جهود جامعة عين شمس المستمرة لتطوير الرعاية الصحية و الخدمة الطبية المقدمة من مستشفياتها بالتعاون مع  الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا ".

كما يتفقد آخر التطورات والمستجدات بوحدة رعاية الصدر بمستشفى الدمرداش والتي تضم وحدة مناظير الشعب الهوائية ووحدة الرعاية المركزة و وحده التعليم الطبي المستمر و التي تضم مكتبة الكترونية و معمل المحاكاة لتدريب الأطباء علي مناظير الصدر بمختلف انواعها و تدريبهم علي فنيات الرعاية المركزة بأحدث الأساليب التعليمية و التدريبية.
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