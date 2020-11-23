السجن المشدد 4 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمتهمين بترويج المخدرات

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار ياسر طه رفاعى، بمعاقبة متهمين بترويج المواد المخدرة، وحيازة أسلحة وذخائر نارية بالسيدة زينب، بالسجن المشدد 4 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه.





صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر طه رفاعي، وعضوية المستشارين جمال أبو طالب، وهيثم الطنطاوي، وأحمد الحوفي، وأمانة سر عبد المجيد حلمي وعادل الشيخ.





وأسندت النيابة للمتهمين " محمد.ج، فنى صيانة، و " فاروق. ف"، فرد أمن، تهمة حيازة سلاح نارى غير مششخن "فرد خرطوش"، وحيازة طلقات نارية تستخدم فى السلاح المضبوط، كما أسندت النيابة للمتهمين تهمة حيازة مخدر الترمادول وبعض المواد المهدرة بقصد الاتجار، بدائرة قسم السيدة زينب.





وشهد معاون مباحث قسم السيدة زينب، أن تحرياته السرية دلت على قيام المتهمين بحيازة أسلحة نارية، وترويج المواد المخدرة، فاستصدر أمر من النيابة العامة بضبطهما، وبتفتيشهما عثر معهما على سلاح نارى "فرد خرطوش"، وطلقات نارية تستخدم فى السلاح المضبوط، كما عثر على كمية من أقراص الترمادول المخدر، وكميات من المواد المخدرة، وبمواجهتهما اعتراف بحيازة المواد المهدرة بقصد الاتجار، والسلاح النارى للدفاع عن تجارتهما.



