ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

أدوية تعالج الخرف .. استشر طبيبك قبل تناولها

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 06:02 م
ادوية تعالج الخرف
ادوية تعالج الخرف
Advertisements
اسماء محمد
يعد الخرف من الأمراض المزمنة التي تهدد عقل الإنسان وتجعله غير قادر على أداء الكثير من الوظائف العقلية بالشكل الصحيح وعادة يصيب الانسان في المراحل العمرية المتقدمة.

ووفقا لما ذكره موقع " nhs" لا يوجد حاليا علاج نهائي للخرف و لكن توجد أدوية وعلاجات أخرى يمكن أن تساعد في علاج أعراض الخرف.

إقرأ أيضا
أدوية لعلاج الخرف
تُستخدم معظم الأدوية المتوفرة في علاج مرض الزهايمر لعلاج الخرف لأنه أكثر أشكال الخرف شيوعًا، ويمكن أن تساعد في تقليل الأعراض مؤقتًا، وتتضمن الأدوية الرئيسية لعلاج الخرف مايلي:

مثبطات أستيل كولينستراز
تمنع هذه الأدوية إنزيمًا من تكسير مادة تسمى أستيل كولين في الدماغ ، مما يساعد الخلايا العصبية على التواصل مع بعضها البعض.

تستخدم Donepezil (المعروف أيضًا باسم Aricept) و rivastigmine (Exelon) و galantamine (Reminyl) لعلاج أعراض مرض الزهايمر الخفيف إلى المتوسط. يستخدم Donepezil أيضًا لعلاج مرض الزهايمر الأكثر حدة.

هناك أدلة على أن هذه الأدوية يمكن أن يساعد أيضا علاج الخرف مع الخرف ومرض باركنسون ، وكذلك الأشخاص الذين لديهم تشخيص الخرف المختلط من مرض الزهايمر مع الخرف الوعائي .

هناك اختلاف بسيط في مدى فعالية هذه الأدوية، ومع ذلك ، قد يُفضل استخدام  دواء ريفاستيجمين إذا كانت الهلوسة من الأعراض الرئيسية، لدى المصاب بمرض الخرف .

يمكن أن تشمل الآثار الجانبية للدواء على الغثيان وفقدان الشهية، وعادة تتحسن هذه الأعراض بعد مرور أسبوعين من تناول الدواء في معظم الحالات.

ميمانتين
يُعطى هذا الدواء المعروف أيضًا باسم Namenda) ) للأشخاص الذين يعانون من مرض الزهايمر سواء المتوسط ​​أو الشديد ، والخرف مع أجسام ليوي وأولئك الذين يعانون من مرض الزهايمر والخرف الوعائي.

دواء ميمانتين مناسب لأولئك الذين لا يستطيعون تناول مثبطات أسيتيل كولينستراز أو غير قادرين على تحملها ، لإنه يعمل عن طريق منع تأثيرات كمية زائدة من مادة كيميائية في الدماغ تسمى الغلوتامات.

يمكن أن تشمل الآثار الجانبية على المعاناة من الصداع والدوخة والإمساك ، ولكنها عادة ما تكون مؤقتة وتزول من تلقاء نفسها.

هذه المعلومات استرشادية ويجب ألا تتناول أى دواء لعلاج الخرف أو مشاكل الذاكرة من تلقاء نفسك دون الذهاب للطبيب وإخباره بتفاصيل حالتك الطبية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

في اليوم العالمي للزهايمر.. تعرف علي أعراضه وأسبابه

انتبه.. علامات تنذر باكتشاف الخرف الوعائي

دراسة حديثة: الماء البارد يحمي الإنسان من الخرف

بعد إصابة عايدة عبد العزيز بـ الزهايمر.. نسيان الأسماء والأماكن أبرز أعراضه.. و9 عوامل تقودك له.. وبهذه الطريقة يمكن السيطرة عليه

احذر .. المصابون بـ السكري 2 أكثر عرضة لـ هذا المرض

تعرف على أعراضه وأسبابه ..هؤلاء أكثر عرضة للإصابة بالزهايمر .. وهذه علاجات طبيعية لمؤشراته

ترشيحاتنا

شاهد .. أول ظهور وتعليق من محمد صلاح بعد تعافيه من فيروس كورونا

بعد أنباء انفصالها عن عمرو دياب.. 10 إطلالات عرّضت دينا الشربيني للانتقاد

بعد تصريحها عن رفض الزواج.. أجرأ إطلالات لـ سمية الخشاب.. شاهد

جبت منين إني زملكاوي .. إسلام الشاطر يفتح النار على مصطفى يونس

بعد مشادته مع ربيع ياسين.. استبعاد لاعب الأهلي من منتخب الشباب

الفيفا يفضح رئيس الكاف.. نص قرار إيقاف أحمد أحمد 5 سنوات وحجبه رياضيا

Advertisements

إثيوبيا.. آبي أحمد يهدد بهجوم بلا رحمة.. وزعيم تيجراي يرد: شعبي مستعد للموت

قناة مصرية مجانية تنقل مباراة نهائي إفريقيا بين الأهلي والزمالك

وفاة أنيلي نجونجا لاعب صن داونز

رغم الاستقرار على هويته.. سر رفض الكاف الإعلان الرسمي عن حكم نهائى إفريقيا

وظائف جديدة في الضرائب والبريد.. التفاصيل الكاملة والتخصصات المطلوبة وطرق التقديم

بعد عزل أحمد أحمد.. هل يتغير موقف الكاف بشأن حضور مرتضى منصور نهائي أفريقيا

الأهلي ينهي إجراءات ضم أحمد بيكهام نجم وادى دجلة.. والإعلان خلال ساعات

صدمة بالأهلي.. تضاؤل فرص لحاق كهربا وسليمان وصالح جمعة بنهائي القرن

انتصار بعد الموت| كيف ساهم عمرو فهمى فى زلزال عزل أحمد أحمد من الكاف

بعد أنباء انفصالها عن عمرو دياب.. 10 إطلالات عرّضت دينا الشربيني للانتقاد

أخبار الرياضة.. كاف: يعطى قبلة الحياة لـ مرتضى منصور.. وقناة مصرية مجانية تنقل نهائى دورى الأبطال

ياسمين صبرى تستقبل سيدة المطر فى منزلها.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند.. 10 إطلالات لـ مريام فارس تكشف عن أنوثتها وجرأتها

هيونداي تطرح ميسترا hyundai mistra حصريا للسوق الصيني.. صور

ياسمين صبرى تستقبل سيدة المطر فى منزلها.. تفاصيل