أدوية تعالج الخرف .. استشر طبيبك قبل تناولها

يعد الخرف من الأمراض المزمنة التي تهدد عقل الإنسان وتجعله غير قادر على أداء الكثير من الوظائف العقلية بالشكل الصحيح وعادة يصيب الانسان في المراحل العمرية المتقدمة.





ووفقا لما ذكره موقع " nhs" لا يوجد حاليا علاج نهائي للخرف و لكن توجد أدوية وعلاجات أخرى يمكن أن تساعد في علاج أعراض الخرف





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أدوية لعلاج الخرف

تُستخدم معظم الأدوية المتوفرة في علاج مرض الزهايمر لعلاج الخرف لأنه أكثر أشكال الخرف شيوعًا، ويمكن أن تساعد في تقليل الأعراض مؤقتًا، وتتضمن الأدوية الرئيسية لعلاج الخرف مايلي:





مثبطات أستيل كولينستراز

تمنع هذه الأدوية إنزيمًا من تكسير مادة تسمى أستيل كولين في الدماغ ، مما يساعد الخلايا العصبية على التواصل مع بعضها البعض.





تستخدم Donepezil (المعروف أيضًا باسم Aricept) و rivastigmine (Exelon) و galantamine (Reminyl) لعلاج أعراض مرض الزهايمر الخفيف إلى المتوسط. يستخدم Donepezil أيضًا لعلاج مرض الزهايمر الأكثر حدة.





هناك أدلة على أن هذه الأدوية يمكن أن يساعد أيضا علاج الخرف مع الخرف ومرض باركنسون ، وكذلك الأشخاص الذين لديهم تشخيص الخرف المختلط من مرض الزهايمر مع الخرف الوعائي .





هناك اختلاف بسيط في مدى فعالية هذه الأدوية، ومع ذلك ، قد يُفضل استخدام دواء ريفاستيجمين إذا كانت الهلوسة من الأعراض الرئيسية، لدى المصاب بمرض الخرف .





يمكن أن تشمل الآثار الجانبية للدواء على الغثيان وفقدان الشهية، وعادة تتحسن هذه الأعراض بعد مرور أسبوعين من تناول الدواء في معظم الحالات.





ميمانتين

يُعطى هذا الدواء المعروف أيضًا باسم Namenda) ) للأشخاص الذين يعانون من مرض الزهايمر سواء المتوسط ​​أو الشديد ، والخرف مع أجسام ليوي وأولئك الذين يعانون من مرض الزهايمر والخرف الوعائي.





دواء ميمانتين مناسب لأولئك الذين لا يستطيعون تناول مثبطات أسيتيل كولينستراز أو غير قادرين على تحملها ، لإنه يعمل عن طريق منع تأثيرات كمية زائدة من مادة كيميائية في الدماغ تسمى الغلوتامات.





يمكن أن تشمل الآثار الجانبية على المعاناة من الصداع والدوخة والإمساك ، ولكنها عادة ما تكون مؤقتة وتزول من تلقاء نفسها.



