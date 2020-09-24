انتبه.. علامات تنذر باكتشاف الخرف الوعائي

قد يكون من الصعب اكتشاف أعراض الخرف الوعائي في مراحله المبكرة، وقد تختلف من شخص لآخر.









وكشف موقع "express"، عن أعراض الخرف الوعائي، فعليك أن تنتبه لعدد من العلامات التحذيرية.









الخَرَف الوعائي هو نوع من الخَرَف ينجم عن انخفاض تدفق الدم إلى الدماغ، قد تكون علامات الحالة مشابهة للأنواع الأخرى من الخَرَف، لكن فقدان الذاكرة ليس عادةً العرض الرئيسي المبكر للخرف الوعائي.









حذرت هيئة الخدمات الصحية الوطنية من أن تضيق الأوعية الدموية في المخ أو الإصابة بسكتة دماغية يمكن أن يؤدي إلى الخرف الوعائي









وتسبب الحالة مشاكل في القدرات العقلية، بالإضافة إلى مشاكل في الفهم أو الحركة.









ويعد اكتشاف الحالة مبكرًا أمرًا بالغ الأهمية، حيث قد يساعد العلاج في إبطاء تقدم المرض.









واحدة من العلامات التحذيرية الأكثر شيوعًا للخرف الوعائي هي صعوبات حل المشكلات، قد يجد المرضى صعوبة في وضع الخطط أو حتى اتخاذ القرارات.









قد يجد الآخرون صعوبة متزايدة في اتباع مجموعة من التعليمات، قد يؤدي الخرف أيضًا إلى تباطؤ سرعة التفكير، وكذلك فترات مفاجئة من الارتباك.









وقالت جمعية الزهايمر: "قد تكون بعض الأعراض مشابهة لتلك الخاصة بأنواع أخرى من الخرف ، و يعتبر فقدان الذاكرة شائعًا في المراحل المبكرة من مرض الزهايمر، ولكنه ليس عادةً العرض الرئيسي المبكر للخرف الوعائي".









وأفادت التقارير بأنه من الشائع أن يعاني الشخص المصاب بالخرف الوعائي المبكر من تغيرات مزاجية، مثل اللامبالاة أو الاكتئاب أو القلق.









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وأشارت التقارير إلى أنه قد يصبح الشخص المصاب بالخرف الوعائي أكثر عاطفية بشكل عام، وقد يكون عرضة للتقلبات المزاجية السريعة ويكون البكاء أو السعادة بشكل غير عادي.









يمكنك تقليل خطر الإصابة بـ أعراض الخرف الوعائي عن طريق الإقلاع عن التدخين والحفاظ على ضغط الدم الطبيعي.









يعد الالتزام بنظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام من أفضل الطرق وأسهلها لتجنب المرض.









يجب أن يهدف الجميع إلى تناول نظام غذائي صحي ومتوازن يحتوي على 5 حصص على الأقل من الفاكهة والخضراوات كل يوم.







