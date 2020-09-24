AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

انتبه.. علامات تنذر باكتشاف الخرف الوعائي

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 03:29 م
علامات تنذر باكتشاف
علامات تنذر باكتشاف الخرف الوعائي
Advertisements
حياة عبد العزيز
قد يكون من الصعب اكتشاف أعراض الخرف الوعائي في مراحله المبكرة، وقد تختلف من شخص لآخر.


وكشف موقع "express"، عن أعراض الخرف الوعائي، فعليك أن تنتبه لعدد من العلامات التحذيرية.


الخَرَف الوعائي هو نوع من الخَرَف ينجم عن انخفاض تدفق الدم إلى الدماغ، قد تكون علامات الحالة مشابهة للأنواع الأخرى من الخَرَف، لكن فقدان الذاكرة ليس عادةً العرض الرئيسي المبكر للخرف الوعائي.


حذرت هيئة الخدمات الصحية الوطنية من أن تضيق الأوعية الدموية في المخ أو الإصابة بسكتة دماغية يمكن أن يؤدي إلى الخرف الوعائي.


وتسبب الحالة مشاكل في القدرات العقلية، بالإضافة إلى مشاكل في الفهم أو الحركة.


ويعد اكتشاف الحالة مبكرًا أمرًا بالغ الأهمية، حيث قد يساعد العلاج في إبطاء تقدم المرض.


واحدة من العلامات التحذيرية الأكثر شيوعًا للخرف الوعائي هي صعوبات حل المشكلات، قد يجد المرضى صعوبة في وضع الخطط أو حتى اتخاذ القرارات.


قد يجد الآخرون صعوبة متزايدة في اتباع مجموعة من التعليمات، قد يؤدي الخرف أيضًا إلى تباطؤ سرعة التفكير، وكذلك فترات مفاجئة من الارتباك.


وقالت جمعية الزهايمر: "قد تكون بعض الأعراض مشابهة لتلك الخاصة بأنواع أخرى من الخرف، ويعتبر فقدان الذاكرة شائعًا في المراحل المبكرة من مرض الزهايمر، ولكنه ليس عادةً العرض الرئيسي المبكر للخرف الوعائي".


وأفادت التقارير بأنه من الشائع أن يعاني الشخص المصاب بالخرف الوعائي المبكر من تغيرات مزاجية، مثل اللامبالاة أو الاكتئاب أو القلق.


اقرأ أيضا:


وأشارت التقارير إلى أنه قد يصبح الشخص المصاب بالخرف الوعائي أكثر عاطفية بشكل عام، وقد يكون عرضة للتقلبات المزاجية السريعة ويكون البكاء أو السعادة بشكل غير عادي.


يمكنك تقليل خطر الإصابة بـ أعراض الخرف الوعائي عن طريق الإقلاع عن التدخين والحفاظ على ضغط الدم الطبيعي.


يعد الالتزام بنظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام من أفضل الطرق وأسهلها لتجنب المرض.


يجب أن يهدف الجميع إلى تناول نظام غذائي صحي ومتوازن يحتوي على 5 حصص على الأقل من الفاكهة والخضراوات كل يوم.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

6 أعراض غير متوقعة لمرض الزهايمر.. احذرها

الزهايمر.. 6 أعراض غير متوقعة له.. عوامل الإصابة به.. أطعمة تساعدك على التخلص منه

علامة ملحوظة تشير إلى الإصابة بالزهايمر.. احترس منها

تلف في ذاكرة الدماغ.. أعراض وأسباب الإصابة بالزهايمر.. طرق العلاج الطبيعية.. وأطعمة تحميك منه

دراسة: السكر والضغط يُحدان من قدراتك العقلية.. تفاصيل

في اليوم العالمي للزهايمر.. تعرف علي أعراضه وأسبابه

ترشيحاتنا

رحل تاركا طفلتين.. ابن المنوفية شهيد حادث طرة اغتالته يد الإرهابيين.. صور

تفاصيل استخرج تليفون محمول من بطن مريض في مستشفى بنها الجامعي.. الجراحة استغرقت ساعتين.. والأطباء: افتكرناه حشيش.. وشقيق المريض: يعاني من حالة نفسية ويخضع للعلاج من فترة طويلة.. صور

بفستان مشجر.. بوسي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام

مد الفترة لـ 30 أكتوبر.. مدبولى: أدعو جميع المواطنين للتقدم فورا لإنهاء إجراءات التصالح

جنازة عسكرية لشهيد الواجب رئيس مباحث طرة بمسقط رأسه بالمنوفية

أبرزها البناء الرأسي.. رئيس الوزراء: وضع اشتراطات عامة للقرى المصرية في البناء

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتبه.. علامات تنذر باكتشاف الخرف الوعائي

16 مليون إعجاب "لايك" لـ صور ابنة زين مالك وجيجي حديد بعد ولادتها

بعد إنجاب طفلتها.. إطلالات أثارت الجدل لـ جيجي حديد خلال الحمل