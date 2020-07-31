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مرأة

دراسة تكشف 5 عادات تحمي من الخرف ومشاكل الدماغ

الجمعة 31/يوليه/2020 - 06:34 م
صدى البلد
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رشا عوني
كشفت دراسة علمية حديثة أن أسلوب الحياة الصحي يساعد على تجنب الإصابة بمرض الخرف ومشاكل الدماغ، وذلك بحسب ما نشره موقع صحيفة ديلي ميل البريطانية. 

وقال الباحثون إن تناول كميات أقل من الأطعمة وممارسة المزيد من الرياضة والتخلص من الكحوليات وعدم شربها والتوقف عن تدخين السجائر يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بالخرف في وقت لاحق من الحياة. 

وتشير الدراسة إلى أن هذه العادات الصحية إلى جانب العوامل البيئية والتاريخ الطبي مسؤولة عن ما يقرب من 340.000 حالة من حالات الخرف في بريطانيا.


وأوضح العلماء أن الخرف ليس أمرًا حتميًا يصاب به كبار السن، لكن في الواقع فإن الطريقة التي يعيش بها الناس حياتهم تزيد من خطر الإصابة بالخرف في الشيخوخة.


كما أوضح الباحثون أن ضعف الدورة الدموية الذي يتأثر بشكل كبير بالنظام الغذائي وممارسة الرياضة والشرب له تأثير كبير على الدماغ.


وقال الباحث البروفيسور كليف بالارد من جامعة إكستر: " تمثل نتائجنا فرصة مثيرة لتحسين ملايين الأرواح في جميع أنحاء العالم عن طريق منع أو تأخير الخرف، من خلال نمط حياة أكثر صحة لتشمل المزيد من التمارين الرياضية ، والوزن الصحي ووقف التدخين، وعلاج طبي جيد لعوامل الخطر مثل ارتفاع ضغط الدم".

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