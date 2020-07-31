دراسة تكشف 5 عادات تحمي من الخرف ومشاكل الدماغ

وتشير الدراسة إلى أن هذه العادات الصحية إلى جانب العوامل البيئية والتاريخ الطبي مسؤولة عن ما يقرب من 340.000 حالة من حالات الخرف في بريطانيا.





وأوضح العلماء أن الخرف ليس أمرًا حتميًا يصاب به كبار السن، لكن في الواقع فإن الطريقة التي يعيش بها الناس حياتهم تزيد من خطر الإصابة بالخرف في الشيخوخة.





كما أوضح الباحثون أن ضعف الدورة الدموية الذي يتأثر بشكل كبير بالنظام الغذائي وممارسة الرياضة والشرب له تأثير كبير على الدماغ.



