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مرأة

احذر.. الوجبات السريعة تسبب الخرف

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 04:30 م
صدى البلد
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رشا عوني
كشفت دراسة يابانية حديثة، أن تناول الكثير من الدهون غير المشبعة الموجودة في الأطعمة المقلية والكعك والبسكويت قد يعرضك لخطر أكبر للإصابة بالخرف .

وبحسب ما نشره موقع صحيفة DAILY MAIL البريطانية، فإن الأحماض الدهنية الموجودة في السلع المخبوزة والوجبات السريعة قد تعرض الناس لخطر أكبر من الخرف.

وأوضح الباحثون اليابانيون أنه عند تقدير استهلاك الناس للدهون غير المشبعة باستخدام اختبارات الدم ، وجدوا أن الأشخاص الذين لديهم أعلى مستويات في الجسم كانوا أكثر عرضة بنسبة 52 في المائة للإصابة بالخرف.

وكشفت نتائج الدراسة أن الدهون غير المشبعة قد تسبب التهابًا ضارًا وتراكم بروتين يسمى الأميلويد ، وكلاهما مرتبط بالخرف.
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