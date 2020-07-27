لا تخشوا الخرف.. لقاح الإنفلونزا يقلل الإصابة بـ الزهايمر

كشفت دراسة حديثة عن مفاجأة لكبار السن وهي أن لقاح الأنفلونزا يساعد في تقليل الإصابة بالزهايمر بمقدار الخمس، ولاسيما للأشخاص الذين تلقوا العلاج قبل الوصول إلى سن الـ 50.





وأشارت الدراسة إلي أنه يمكن للشباب تلقي اللقاح لحمايتهم من الإصابة بـ الزهايمر مع تقدم العمر.





وبحسب موقع "timesofindia"، أن الأشخاص الذين يصابوا بـ الزهايمر لديهم خطر الإصابة بالخرف، وهذا يؤدي إلى خطر الوفاة 7 مرات عن غيرهم، لكن مع الحصول على اللقاح يساعد على تقليل الخطر.





وأجريت الدراسة على 9000 شخص وأثبتت أن فاعلية اللقاح قوية عليهم ولاسيما كلما كان سن الأشخاص صغير.



