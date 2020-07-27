AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

لا تخشوا الخرف.. لقاح الإنفلونزا يقلل الإصابة بـ الزهايمر

الإثنين 27/يوليه/2020 - 10:04 م
لقاح الإنفلونزا يقلل
لقاح الإنفلونزا يقلل الإصابة بـ الزهايمر
Advertisements
حياة عبد العزيز
كشفت دراسة حديثة عن مفاجأة لكبار السن وهي أن لقاح الأنفلونزا يساعد في تقليل الإصابة بالزهايمر بمقدار الخمس، ولاسيما للأشخاص الذين تلقوا العلاج قبل الوصول إلى سن الـ 50.

وأشارت الدراسة إلي أنه يمكن للشباب تلقي اللقاح لحمايتهم من الإصابة بـ الزهايمر مع تقدم العمر.

وبحسب موقع "timesofindia"، أن الأشخاص الذين يصابوا بـ الزهايمر لديهم خطر الإصابة بالخرف، وهذا يؤدي إلى خطر الوفاة 7 مرات عن غيرهم، لكن مع الحصول على اللقاح يساعد على تقليل الخطر.

وأجريت الدراسة على 9000  شخص وأثبتت أن فاعلية اللقاح قوية عليهم ولاسيما كلما كان سن الأشخاص صغير.

اقرأ أيضًا:
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تناول هذه الثمرة دائما.. فاكهة تحميك من الزهايمر

دراسة: كبار السن في خطر.. مرضى الخرف معرضون لـ كورونا 3 مرات

مرضى الزهايمر أكثر عرضة لفيروس كورونا لنسيانهم الإجراءات الوقائية

لمرضى السكر .. هذه العوامل ضارة بصحتك

ترشيحاتنا

4 مقترحات وتأجيل.. السودان يقدم طلبا غير مسبوق في مفاوضات سد النهضة

جمع 1.2 مليار جنيه.. تفاصيل نصب ريان الشرقية الجديد على المواطنين

مكياج صاخب وفستان أسود.. جوهرة تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

محيي حافظ يعلن بشرى سارة: مصل مصري خلال شهر ونصف لعلاج كورونا

أزمة جديدة.. 4 أعراض لفيروس كورونا تستمر بعد الشفاء

أخبار البرلمان.. تعديل قانون الثانوية العامة.. وصاحب العقار يتحمل رسوم التصالح في مخالفات البناء

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب الشمس.. امرأة تخرج من منزلها لأول مرة منذ 20 عامًا| صور

ينتقل للحيوانات.. بريطانيا تعلن إصابة أول قطة بـ فيروس كورونا

تصميم تخيلى جديد لـ فورد موستنج الكهربائية.. صور