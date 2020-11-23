برلمانى: قطاع الاتصالات أثبت خلال أزمة كورونا أنه المستقبل

قال النائب أحمد رفعت عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن قطاع الاتصالات قطاع حيوي ولا يمكن الاستغناء عنه وظهرت له أهمية كبيرة خلال أزمة كورونا فأصبح هناك أعمالا كثيرة وخدمات تؤدي اون لاين.





وتابع عضو لجنة الاتصالات في تصريحات خاصة أن قطاع الاتصالات من القطاعات الواعدة والتى تشهد رواجا وإقبالا كبيرا عالميا ومحليا في ظل أزمة كورونا التى تجتاح العالم وأدت إلى خسائر كبيرة على جميع المستويات.





وأضاف عضو مجلس النواب سيشهد قطاع الاتصالات ارتفاعا كبيرا فى إيرادته حيث أن جميع الأعمال أصبحت مرتبطة بهذا القطاع الحيوي والهام وأصبح من الصعب الاستغناء عنه فى ظل ما يعانيه العالم من أزمة كورونا وأثبت هذا القطاع أنه هو المستقبل.





وقد قال المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن قطاع الاتصالات أكثر القطاعات نموا فى مصر، لافتا إلى أن 15.2 كانت معدل نمو القطاع خلال العام الماضي.





وأضاف "طلعت"، خلال حواره مع برنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر فضائية "أون"، أن الوزارة تستهدف نموًا فى القطاع بنسبة 16% خلال العام الحالى، ونستهدف المساهمة بنسبة 8% فى الناتج المحلى الإجمالى لمصر خلال 3 سنوات.





وفى سياق متصل كشف وزير الاتصالات، عن أن قانون حماية البيانات الشخصية يدعم جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الحثيثة لحماية البيانات الشخصية، مؤكدا "قانون حماية البيانات يعرض من يسرب بيانات المواطن للحبس".





وقال عمرو طلعت، إن تدريب الشباب ورفع كفاءتهم ورعاية الإبداع من محاور مصر الرقمية لذا تم إطلاق عدد من المبادرات وإنشاء مراكز إبداع مصر الرقمية لتنمية أفكار الشباب التكنولوجية.





وأوضح وزير الاتصالات أنه سيتم افتتاح 5 مراكز إبداع مصر الرقمية خلال العام القادم، مشيرا إلى أن مبادرة "مستقبلنا رقمي" تستهدف تدريب 100 ألف شاب خارج مصر.





وكان قال المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات، إنه فى 2019 كان متوسط سرعة الإنترنت فى مصر 5.4، وكان ترتيبها الـ 40 من بين 44 دولة أفريقية، لافتا إلى أن مصر تحتل حاليا المركز الرابع من حيث سرعة الإنترنت أفريقيا بزيادة 6 أضعاف قبل عامين.





وأضاف "طلعت"، أن تكلفة مشروع رفع سرعة الإنترنت فى مصر 30 مليار جنيه، ومن خلالها استطاعت الشبكة المعلوماتية تحمل الضغط على الإنترنت خلال جائحة كورونا.





وأوضح وزير الاتصالات، أن امتحانات أولى وثانية ثانوى تمت عبر الإنترنت العام الماضي من دون أى شكوى، مؤكدا أن الشبكة المعلوماتية جاهزة لأى ضغط حال حدوث موجة ثانية لفيروس كورونا.





وأكد عمرو طلعت أنه تم تنفيذ مشروع آخر لرفع كفاءة الانترنت خلال الصيف المنقضى بتكلفة 300 مليون جنيه.





ولفت وزير الاتصالات، إلى أنه سيتم استبدال إنترنت المحمول بالإنترنت الأرضي في الأماكن النائية وسيتم توفيره مجانا للطلبة.