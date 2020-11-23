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رياضة

المسحة الثانية تحسم مصير حمدي الونش مع فيروس الكورونا

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 07:32 م
صدى البلد
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القسم الرياضي
كشف محمود حمدي الونش مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن خضوعه لفحوصات طبية ولمسحة جديدة اليوم بإحدى مستشفيات .

يأتي هذا بعدما أثبتت المسحة التي خضع لها بالأمس إصابته بفيروس كورونا المستجد، من أجل الاطمئنان على صحته وكشف اللاعب في تصريحات خاصة لصدي البلد أنه يتلقى بروتوكول العلاج بعدما أثبتت نتيجة المسحة التي خضع لها مع الفريق بالأمس إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأكد المدافع الدولي أنه لا يشعر بأي أعراض على الإطلاق، مشددا على أنه قام بعزل نفسه في منزله ويتابع باستمرار مع الجهاز الطبي للفريق الأبيض.

و اثبتت المسحة الطبية التي خضع لها لاعبو فريق الزمالك بالأمس قبل مباراة الأهلي المقبلة في نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر لها يوم الجمعة المقبل عن استمرار ايجابية حالة مدحت عيد الهادي المدرب العام وأحمد نادر السيد حارس الفريق الصاعد .

وكانت المسحة اثبتت سلبية حالة محمد حسن لاعب الوسط على أن يخضع اللاعب لمسحة جديدة بعد يومين وفحوصات طبية للوقوف على حالته في الفترة الحالية.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك تدريبه اليوم على ملعب النادي على أن ينتظم الفريق بعدها في معسكر مغلق بأحد الفنادق القريبة من استاد القاهرة. ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي الجمعة المقبل في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان المغربي أشرف بن شرقي والتونسي فرجاني ساسي ثنائي الزمالك وصلا للقاهرة اليوم وسيخضع اللاعبان لمسحة طبية قبل الانتظام في معسكر الفريق.
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