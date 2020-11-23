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أخبار العالم

كيسنجر يحذر بايدن من كارثة على شاكلة الحرب العالمية الأولى

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 10:42 م
كسينجر
كسينجر
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على صالح
قال وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن القادمة يجب أن تتحرك بسرعة لاستعادة خطوط الاتصال مع الصين التي توترت خلال سنوات الرئيس دونالد ترامب أو المخاطرة بأزمة يمكن أن تتصاعد إلى صراع عسكري.


قال "كيسنجر" خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى بلومبيرج للاقتصاد الجديد: "ما لم يكن هناك أساس ما لبعض الإجراءات التعاونية، فإن العالم سينزلق إلى كارثة مماثلة للحرب العالمية الأولى".


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وأضاف أن التقنيات العسكرية المتاحة اليوم ستجعل مثل هذه الأزمة "أكثر صعوبة للسيطرة عليها" من تلك التي كانت في العصور السابقة.


وقال كيسنجر البالغ من العمر 97 عامًا في مقابلة مع جون ميكليثويت رئيس تحرير بلومبرج نيوز: "أمريكا والصين تنجرفان الآن بشكل متزايد نحو المواجهة ، وهما يديران دبلوماسيتهما بطريقة المواجهة"، مضيفا "الخطر هو أن بعض الأزمات ستحدث والتي ستتجاوز الكلام إلى صراع عسكري حقيقي".


قال الدبلوماسي الذي مهد الطريق لرحلة الرئيس ريتشارد نيكسون التاريخية إلى الصين في عام 1972، إنه يأمل أن يوفر التهديد المشترك لوباء كوفيد -19 فرصة للمناقشات السياسية بين البلدين عندما يتولى بايدن منصبه في 20 يناير.


أضاف كيسنجر: "إذا كان بإمكانك النظر إلى كوفيد على أنه تحذير ، بمعنى أنه من الناحية العملية يتم التعامل معه من قبل كل دولة بشكل مستقل إلى حد كبير ، ولكن الحل طويل الأجل يجب أن يكون على أساس عالمي إلى حد ما"، وفقا لما قاله كيسنجر مضيفا "يجب التعامل معه كدرس".


وتشهد العلاقات بين الولايات المتحدة والصين في أدنى مستوياتها منذ عقود، على الرغم من توصل الجانبين إلى اتفاق تجاري "للمرحلة الأولى" في بداية العام. منذ ذلك الحين ، انتشر تفشي الفيروس الذي بدأ في ووهان، الصين، عالميًا، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1.3 مليون شخص ودمر الاقتصادات في جميع أنحاء العالم.


ومع تصعيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقاداته للصين، وإلقاء اللوم عليها في انتشار الفيروس وعدد القتلى في الولايات المتحدة، كثف كل جانب تحركاته التي يعتبرها الآخر معادية.


في الأسبوع الماضي، استمرت حملة القمع الصينية على الحكم الذاتي لهونج كونج، حيث استبعد المسؤولون هناك المشرعين على أنهم غير موالين بشكل كافٍ لبكين. 


وشجب المسؤولون الأمريكيون موت سياسة "دولة واحدة ونظامان" التي ساعدت بكين على الإبحار في علاقاتها مع الغرب لجيل كامل.


وتابعت الولايات المتحدة انتقاداتها من خلال فرض عقوبات جديدة، وحظر الاستثمار في 31 شركة صينية تقول إنها تخضع لسيطرة جيش التحرير الشعبي في البلاد.


وقال كيسنجر: "ترامب لديه أسلوب تفاوض تصادمي أكثر مما يمكنك تطبيقه لأجل غير مسمى" في وقت مبكر من ولاية ترامب، "كان من المهم بالنسبة له أن يؤكد على المخاوف العميقة التي يساور الأمريكيين بشأن تطور الاقتصاد العالمي غير المتوازن، وأعتقد أنه كان من المهم التأكيد. لكن منذ ذلك الحين، كنت أفضل اتباع نهج أكثر تميزًا ".


قال كيسنجر إن التآكل السريع في العلاقات العام الجاري يعني أن الصين والولايات المتحدة تتجهان نحو حرب باردة جديدة، مضيفًا أنه يجب على الجانبين "الاتفاق على أنه مهما كان صراع آخر بينهما، فلن يلجآ إلى صراع عسكري".


ولتحقيق ذلك، يجب على الولايات المتحدة والصين بشكل مشترك إنشاء "نظام مؤسسي يثق به رئيسنا وبعض القادة الصينيين الذين يثق بهم الرئيس شي للبقاء على اتصال مع بعضهم البعض نيابة عن رؤسائهم"، وفقا لما قاله.


قد تهيمن العلاقات مع الصين على أجندة السياسة الخارجية لإدارة الرئيس المنتخب جو بايدن. 


ومن المتوقع أن يبحث عن طرق لنزع فتيل التوترات في مجالات تشمل مستقبل تكنولوجيا الجيل الخامس، والتوسع الصيني في بحر الصين الجنوبي، واستقلال هونج كونج المتلاشي.


في حين أن بايدن لديه عقود من الخبرة في التعامل مع الصين، إلا أن نبرته اتخذت منحى أشد خلال الانتخابات التمهيدية الرئاسية. 


وكثيرًا ما انتقد سياسات الصين الحازمة في منطقتها وكذلك سجل بكين في مجال حقوق الإنسان، حتى أنه وصف الرئيس شي جين بينج بأنه "سفاح" خلال مناظرة في فبراير الماضي.

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