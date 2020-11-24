"ودعت روحي" لـ ماجد المهندس تحقق 10 ملايين مشاهدة

حققت أغنية "ودعت روحي" للفنان ماجد المهندس" أكثر من 10 ملايين مشاهدة على موقع الفيديوهات "يوتيوب" والأغنية من كلمات تركى آل الشيخ، ألحان نواف عبد الله، توزيع زبيد نديم.

وتقول كلمات الأغنية: ودعت روحي من قبل .. ما اوادعك اشوفها تطلع .. ولو ماودها وليلة فراقك .. والعيون تطالعك حسيت .. كن العمر وقّف عندها والدمعة اللي .. قلبّت مواجعك طاحت غصب .. ولا قدرت اردها واصابعي .. عيت تفك اصابعك في اللحظه اللي .. صرت ماني قدها كنك تناديني .. وماني سامعك وكني مع الدنيا .. وصلت لحدها ياليتني ظلك .. معك .. واتابعك وذكرى فراقك .. مثل حلم اعدها عصيت انا احساسي .. عشان اطاوعك خذ باقي طيوفك .. وعني صدها لايشغلك دمعي .. وعيش بواقعك وخطوة غيابك .. اوعدك بمدها".

وتقول كلمات الأغنية: ودعت روحي من قبل .. ما اوادعك اشوفها تطلع .. ولو ماودها وليلة فراقك .. والعيون تطالعك حسيت .. كن العمر وقّف عندها والدمعة اللي .. قلبّت مواجعك طاحت غصب .. ولا قدرت اردها واصابعي .. عيت تفك اصابعك في اللحظه اللي .. صرت ماني قدها كنك تناديني .. وماني سامعك وكني مع الدنيا .. وصلت لحدها ياليتني ظلك .. معك .. واتابعك وذكرى فراقك .. مثل حلم اعدها عصيت انا احساسي .. عشان اطاوعك خذ باقي طيوفك .. وعني صدها لايشغلك دمعي .. وعيش بواقعك وخطوة غيابك .. اوعدك بمدها".

من ناحية اخري حققت أغنية "مو ضروري" لـ الفنان ماجد المهندس، 35 مليونًا و419 ألف مشاهدة، بعد طرحها على القناة الرسمية لشركة روتانا عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".





أغنية "مو ضروري"، أدَّاها ماجد المهندس بلهجته الأم العراقية، وهي من كلمات: رامي العبودي وألحان وتوزيع: ميثم علاء الدين.





واحتلت أغنية "مو ضروري" لـ ماجد المهندس، ترتيب أغاني ألبومه الجديد "شهد الحروف"، الذي طرح منه كليب "ياللي أحبك موت"، من كلمات: الأمير فهد بن خالد، وألحان: الموسيقار طلال، وتوزيع: زيد عادل.





ويضم ألبوم ماجد المهندس الجديد "شهد الحروف" 9 أغان، بالإضافة إلى «مو ضروري»، وهي:





- يكفي غياب: كلمات سعود بن عبدالله، وألحان طلال، وتوزيع زيد عادل.

- عيد ميلاد: كلمات خالد المريخي، وألحان طلال، وتوزيع مدحت خميس.

- المسألة فيها إن: كلمات خالد المريخي، وألحان طلال، وتوزيع حسام كامل.

- بنام: كلمات يوسف الشطي، وألحان طلال، وتوزيع حسام كامل.

- شهد الحروف: كلمات بدر بن عبد المحسن، وألحان طلال، وتوزيع مدحت خميس.

- جفن الليل: بدر بن عبد المحسن، وألحان طلال، وتوزيع حسام كامل.

- ياللي أحبك موت: فهد بن خالد، وألحان طلال، وتوزيع زيد عادل.

- لحظة هواي: كلمات دايم السيف، وألحان طلال، وتوزيع حسام كامل.





وكانت أغنية هتان، لـ ماجد المهندس، حققت نجاحا كبيرا جدا، حيث تخطت حاجز الـ2 مليون مشاهدة بعد أيام قليلة من طرحها عبر القناة الرسمية على موقع "يوتيوب".



