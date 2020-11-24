تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تواصل متابعة إعادة المرحلة الأولى لانتخابات النواب 2020

تواصل غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعمال الرصد والمتابعة لإعادة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020، التي انطلقت أمس الإثنين، وتجرى على مدار يومي 23 و24 نوفمبر الجاري، بـ1500 متابع حصلت على تصريحات لهم من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتواصل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين متابعة سير العملية الانتخابية حتى إعلان النتائج النهائية من الهيئة الوطنية للانتخابات، وتظل في حالة انعقاد حتى إنجاز المرحلة الثانية من عملية التصويت.

وتعتمد التنسيقية على متابعيها فى المحافظات، كما تعتمد غرفة العمليات والمركز الإعلامي بالتنسيقية على التكنولوجيا الحديثة، واقتنصت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين 28 مقعدا في ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر.

وتجرى جولة الإعادة للمرحلة الأولى فى 13 محافظة هى الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.





وحسمت محافظة البحر الأحمر جميع مقاعدها بالجولة الأولى من المرحلة الأولى، وتقلص عدد المرشحين في تلك الجولة إلى 218 مرشحا يتنافسون على 109 مقاعد.





وتشهد محافظة الجيزة الإعادة بين 4 مرشحين في دائرة البدرشين، وفي محافظة الفيوم في دائرة سنورس بين 6 مرشحين، ودائرة أطسا بين 4 مرشحين، وفي دائرة أبشواي بين 4 مرشحين.





وتشهد محافظة بني سويف جولة إعادة في دائرة ناصر بين 4 مرشحين، وفي دائرة بني سويف بين 4 آخرين، وفي دائرة ببا بين 6 مرشحين، وفي دائرة إهناسيا بين مرشحين اثنين.





كما تشهد محافظة المنيا في دائرة ملوي بين 6 مرشحين، وفي دائرة مغاغة بين 8 مرشحين، وفي دائرة غرب سمالوط بين 6 مرشحين، وفي دائرة أول المنيا بين 6 مرشحين، وفي دائرة أبو قرقاص بين 4 مرشحين.





وفي محافظة أسيوط، في دائرة أول أسيوط بين 6 مرشحين، وفي دائرة أبو تيج بين 4 مرشحين، وفي دائرة القوصية بين 8 مرشحين، وفي دائرة الفتح بين 6 مرشحين.





وفي محافظة الوادي الجديد، تُجرى جولة الإعادة بين مرشحين بدائرة الداخلة، واثنين آخرين بدائرة الخارجة،





وتشهد جولة الإعادة في محافظة سوهاج بين 6 مرشحين بدائرة طهطا، وفي دائرة سوهاج بين 4 مرشحين، وفي دائرة دار السلام بين مرشحين اثنين، وفي دائرة جرجا بين 4 مرشحين وفي دائرة أخميم بين 4 مرشحين، وفي دائرة المنشأة بين مرشحين اثنين، وفي دائرة المراغة بين اثنين آخرين، وفي دائرة البلينا بين 4 مرشحين.





وتشهد جولة الإعادة في محافظة قنا، بدائرة نجع حمادي بين 6 مرشحين، وفي دائرة قوص بين 4 مرشحين، وفي دائرة قنا بين 4 مرشحين، وفي دائرة أبو تشت بين 4 آخرين.





وفي محافظة الأقصر بين مرشحين اثنين في دائرة إسنا، وبين اثنين في القرنة، واثنين في دائرة الأقصر، فيما تشهد محافظة أسوان جولة الإعادة بدائرة نصر النوبة بين مرشحين اثنين، واثنين آخرين في دائرة كوم أمبو، وفي دائرة أول أسوان بين 4 مرشحين، وفي دائرة أدفو بين مرشحين اثنين.





وفى الإسكندرية بين 4 مرشحين في دائرة محرم بك، وبين 8 مرشحين بدائرة أول المنتزه، وبين 6 مرشحين بدائرة أول الرمل، و4 مرشحين في دائرة سيدي جابر، و4 مرشحين بدائرة الدخيلة.





وتشهد محافظة البحيرة جولة الإعادة بدائرة كوم حمادة بين 4 مرشحين، وبدائرة كفر الدوار بين 6 مرشحين، وبدائرة دمنهور بين 6 آخرين، وبدائرة حوش عيسي بين مرشحين اثنين، وبدائرة أبو حمص بين 4 مرشحين، وبدائرة أبو المطامير بين 4 مرشحين، وبدائرة إيتاي البارود، بين 4 آخرين، وبدائرة المحمودية بين 4 آخرين، وبدائرة الدلنجات بين مرشحين اثنين، وفى محافظة مطروح بدائرة مطروح بين مرشحين اثنين، وبدائرة الحمام بين اثنين آخرين.



