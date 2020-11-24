ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

الأنبا تكلا يترأس وفدا كنسيا للتصويت فى جولة إعادة انتخابات النواب.. صور

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 01:55 م
صدى البلد
Advertisements
يوسف رجب

توجه الأنبا تكلا، أسقف دشنا وتوابعها، على رأس وفد من كهنة دشنا، إلى لجنة مدرسة أبوبكر الإعدادية بوسط مدينة دشنا، جنوب قنا، للإدلاء بصوته في انتخابات مجلس النواب.


وأكد الأنبا تكلا، أن التصويت في الانتخابات حق كفله الدستور و القانون للجميع، و لابد أن يشارك جميع المتمتعين بهذا الحق فى عملية التصويت بهذا الاستحقاق الانتخابي.


وأشار الأنبا تكلا، إلى أن المشاركة فى العملية الانتخابية، تساهم فى صنع مستقبل أفضل لمصر و المصريين.


وتدور جولة الإعادة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب في محافظة قنا، بين  ١٨ مرشحا" ٤ مرشحين بالدائرة الأولي لمركز قنا، و ٤ مرشحين بالدائرة الثانية لمراكز قوص وقفط ونقاده، و٦ مرشحين بالدائرة الثالثه لمراكز نجع حمادي و دشنا والوقف، و ٤ مرشحين بالدائرة الرابعه لمراكز أبوتشت وفرشوط".


يذكر أن محافظة قنا تضم 670 لجنة فرعية موزعين على 339 مركزا انتخابيا، كما أن عدد المواطنين الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات المقبلة 2 مليون و 34 الف و373 مواطنا.


وكانت قد حددت الهيئة الوطنية للانتخابات لجولة الإعادة للمرحلة الأولى أيام 21 و22 و23 نوفمبر للمصريين بالخارج، ويومي 23 و24 نوفمبر للمقيمين بالداخل، فيما تجرى الإعادة للمرحلة الثانية أيام 5 و6 و7 ديسمبر للمصريين بالخارج، ويومي 7 و8 ديسمبر للمقيمين بالداخل.


وانطلقت امس الاثنين جولة الإعادة بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، والتى تستمر حتى بعد غد الثلاثاء، وذلك في ١٣ محافظة، ويتنافس فيها 220 مرشحا للفوز بـ 110 مقاعد.


وأنهت الهيئة الوطنية للانتخابات استعداداتها لعقد جولة الإعادة، والتى سيشرف عليها 12 ألف قاض.


وعممت الهيئة تعليماتها على أطراف العملية الانتخابية بضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية المتبعة، من حيث ارتداء الكمامة أثناء التصويت، و كذلك تحديد مسافات متباعدة بين الناخبين، واستخدام المطهرات داخل وخارج اللجان.


وفى نفس السياق واصلت السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، اليوم تسلم مظاريف التصويت البريدي للمواطنين المصريين بالخارج في جولة الإعادة للمرحلة الأولى.


وتستمر اللجان في مقرات البعثات الدبلوماسية في تلقي المظاريف حتى غد الاثنين الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي للبلد محل الإقامة، وذلك وفقًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتجرى جولة الإعادة للمرحلة الأولى في دوائر 13 محافظة هي: الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، بعد أن حسمت محافظة البحر الأحمر جميع مقاعدها الفردية بالجولة الأولى من المرحلة الأولى.

اقرأ أيضًا:

فرشوط في المركز الأول.. 142 ألف ناخب يدلون بأصواتهم في أول أيام جولة الإعادة بقنا

محافظ قنا يتابع سير العملية الانتخابية بعدد من اللجان بالدائرة الأولى ..شاهد

الأنبا تكلا يترأس وفدا كنسيا للتصويت فى جولة إعادة انتخابات النواب.. صور
الأنبا تكلا يترأس وفدا كنسيا للتصويت فى جولة إعادة انتخابات النواب.. صور
الأنبا تكلا يترأس وفدا كنسيا للتصويت فى جولة إعادة انتخابات النواب.. صور
الأنبا تكلا يترأس وفدا كنسيا للتصويت فى جولة إعادة انتخابات النواب.. صور
الأنبا تكلا يترأس وفدا كنسيا للتصويت فى جولة إعادة انتخابات النواب.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

محافظة قنا تنتهى من تجهيز المقرات الانتخابية لجولة الإعادة لمجلس النواب

غرفة عمليات قنا تؤكد انتظام فتح اللجان أمام الناخبين ..صور

طوابير الناخبين تنطلق من لجان القرى فى جولة الإعادة

غرفة عمليات تنسيقية الشباب: انتظام التصويت في إعادة المرحلة الأولى لانتخابات النواب 2020

ممنوع التصويت من غير كمامة.. محافظ الإسكندرية: إجراءات وقائية داخل لجان الانتخابات

كبار السن يتصدرون المشهد فى الساعات الأولى بجولة إعادة انتخابات النواب بقنا

ترشيحاتنا

مش عايز حاجة بعديه.. أول رد فعل من عمرو دياب بعد أخبار انفصاله عن دينا الشربيني

بعد منعه من حضور نهائي أفريقيا.. #مرتضي_منصور يجتاح تويتر

فيديوجراف.. تفاصيل المشاجرة بين لاعبة المصارعة سمر حمزة ومدرب المنتخب

طريقة إزالة الجير من الأسنان كمفعول السحر

علاج تقلصات البطن بطرق بسيطة

محافظ البحيرة يتقدم الجنازة العسكرية للشهيد مجدي حرحش: مصر تدفع خيرة أبنائها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة الصحة والمرأة .. أعراض فيروس كورونا النادرة والشائعة .. فوائد فاكهة الكاكا

علاج تقلصات البطن بطرق بسيطة

كما نشر صدى البلد.. سوزوكي تعلن رسميا اقتراب طرح بالينو suzuki baleno .. صور