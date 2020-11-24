الأنبا تكلا يترأس وفدا كنسيا للتصويت فى جولة إعادة انتخابات النواب.. صور

توجه الأنبا تكلا، أسقف دشنا وتوابعها، على رأس وفد من كهنة دشنا، إلى لجنة مدرسة أبوبكر الإعدادية بوسط مدينة دشنا، جنوب قنا، للإدلاء بصوته في انتخابات مجلس النواب.





وأكد الأنبا تكلا، أن التصويت في الانتخابات حق كفله الدستور و القانون للجميع، و لابد أن يشارك جميع المتمتعين بهذا الحق فى عملية التصويت بهذا الاستحقاق الانتخابي.





وأشار الأنبا تكلا، إلى أن المشاركة فى العملية الانتخابية، تساهم فى صنع مستقبل أفضل لمصر و المصريين.





وتدور جولة الإعادة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب في محافظة قنا، بين ١٨ مرشحا" ٤ مرشحين بالدائرة الأولي لمركز قنا، و ٤ مرشحين بالدائرة الثانية لمراكز قوص وقفط ونقاده، و٦ مرشحين بالدائرة الثالثه لمراكز نجع حمادي و دشنا والوقف، و ٤ مرشحين بالدائرة الرابعه لمراكز أبوتشت وفرشوط".





يذكر أن محافظة قنا تضم 670 لجنة فرعية موزعين على 339 مركزا انتخابيا، كما أن عدد المواطنين الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات المقبلة 2 مليون و 34 الف و373 مواطنا.





وكانت قد حددت الهيئة الوطنية للانتخابات لجولة الإعادة للمرحلة الأولى أيام 21 و22 و23 نوفمبر للمصريين بالخارج، ويومي 23 و24 نوفمبر للمقيمين بالداخل، فيما تجرى الإعادة للمرحلة الثانية أيام 5 و6 و7 ديسمبر للمصريين بالخارج، ويومي 7 و8 ديسمبر للمقيمين بالداخل.





وانطلقت امس الاثنين جولة الإعادة بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، والتى تستمر حتى بعد غد الثلاثاء، وذلك في ١٣ محافظة، ويتنافس فيها 220 مرشحا للفوز بـ 110 مقاعد.





وأنهت الهيئة الوطنية للانتخابات استعداداتها لعقد جولة الإعادة، والتى سيشرف عليها 12 ألف قاض.





وعممت الهيئة تعليماتها على أطراف العملية الانتخابية بضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية المتبعة، من حيث ارتداء الكمامة أثناء التصويت، و كذلك تحديد مسافات متباعدة بين الناخبين، واستخدام المطهرات داخل وخارج اللجان.





وفى نفس السياق واصلت السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، اليوم تسلم مظاريف التصويت البريدي للمواطنين المصريين بالخارج في جولة الإعادة للمرحلة الأولى.





وتستمر اللجان في مقرات البعثات الدبلوماسية في تلقي المظاريف حتى غد الاثنين الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي للبلد محل الإقامة، وذلك وفقًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتجرى جولة الإعادة للمرحلة الأولى في دوائر 13 محافظة هي: الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، بعد أن حسمت محافظة البحر الأحمر جميع مقاعدها الفردية بالجولة الأولى من المرحلة الأولى.

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