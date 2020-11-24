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منوعات

عرض العمر.. فندق مطلي بالذهب يقدم فرصة ذهبية للإقامة مقابل 2982 جنيها.. تفاصيل بالصور

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 05:06 م
صدى البلد
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يارا زكريا
أتاح أول فندق مطلي بالذهب في العالم الإقامة به لمدة ليلة كاملة بثمن رخيص، يبلغ 142 جنيهًا إسترلينيًا وهو ما يعادل 2.982 جنيها مصريا لشخصين. 

وقالت صحيفة " ميرور" البريطانية أن كل شيء داخل الفندق مغطي بالذهب بدءً من البلاط الذهبي الذي يغطي السطح الخارجي للفندق، و قاعات اللوبي، وأحواض الاستحمام الذهبية، والمسبح، وكذلك المراحيض.

واضافت ان الديكور ليس فقط هو المغطي بالذهب في فندق فيتنام، الخمس نجوم، حيث يقدم 3 مطاعم بالفندق شرائح لحم مغطاة بذهب عيار24 قيراط للقادمين إليه. 

وتطل بعض أجنحة الفندق، الذي يقع في العاصمة هانوي، والمعروف باسم «Dolce Hanoi Golden Lake»على بحيرة جيانغ فو، وكذلك بعض المناظر الطبيعة الخلابة. 

ويقدم الفندق إقامة عيد الميلاد مقابل 131000 جنيه إسترليني  بما يعادل 2.751.000 جنيه مصري شاملة إتاحة التزلج على الجليد الخاص وعرض كسارة البندق. 

وتبلغ مساحة الجناح الرئاسي للفندق  184 مترًا مربعًا، ويضم غرفة نوم ضخمة، وحوض استحمام ذهبيًا قائمًا بذاته، وحتى ساونا خاصة، و بلغت مدة بناءه 11 عامًا.

وتنصح وزارة الخارجية البريطانية مواطنيها وكذلك الرعايا الأجانب بعدم السفر إلى الفندق حاليًا نظرًا لإجراءات اغلاق فيروس كورونا المستجد ( كوفيد _ 19).


وعلى ذكر الفندق المغطى بالذهب يستعرض موقع "صدى البلد" الإخبارى أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 24 نوفمبر 2020، لدى محلات الصاغة، عقب تراجعها بقيمة 14 جنيها اليوم.

وانخفض سعر الجرام من عيار 21 الأوسع انتشارًا وتداولا فى مصر بحوالى 14 جنيها مسجلا 785 جنيها للجرام بدلا من 799 جنيها صباح اليوم.

وسجل سعر الجرام من عيار 24 الأغلى فئة نحو 897 جنيهًا.

وبلغ سعر الجرام من عيار 18 نحو 673 جنيها.

ووصل سعر الجرام من عيار 14 الأدنى فئة إلى 523 جنيهًا.

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 6280 جنيهًا تقريبا وأوقية الذهب نحو 28 ألف جنيه وكيلو الذهب نحو 897 ألف جنيه.

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل المصنعية في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

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