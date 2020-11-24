عرض العمر.. فندق مطلي بالذهب يقدم فرصة ذهبية للإقامة مقابل 2982 جنيها.. تفاصيل بالصور

أتاح أول فندق مطلي بالذهب في العالم الإقامة به لمدة ليلة كاملة بثمن رخيص، يبلغ 142 جنيهًا إسترلينيًا وهو ما يعادل 2.982 جنيها مصريا لشخصين.
وقالت صحيفة " ميرور" البريطانية أن كل شيء داخل الفندق مغطي بالذهب بدءً من البلاط الذهبي الذي يغطي السطح الخارجي للفندق، و قاعات اللوبي، وأحواض الاستحمام الذهبية، والمسبح، وكذلك المراحيض.
واضافت ان الديكور ليس فقط هو المغطي بالذهب في فندق فيتنام، الخمس نجوم، حيث يقدم 3 مطاعم بالفندق شرائح لحم مغطاة بذهب عيار24 قيراط للقادمين إليه.
وتطل بعض أجنحة الفندق، الذي يقع في العاصمة هانوي، والمعروف باسم «Dolce Hanoi Golden Lake»على بحيرة جيانغ فو، وكذلك بعض المناظر الطبيعة الخلابة.
ويقدم الفندق إقامة عيد الميلاد مقابل 131000 جنيه إسترليني بما يعادل 2.751.000 جنيه مصري شاملة إتاحة التزلج على الجليد الخاص وعرض كسارة البندق.
وتبلغ مساحة الجناح الرئاسي للفندق 184 مترًا مربعًا، ويضم غرفة نوم ضخمة، وحوض استحمام ذهبيًا قائمًا بذاته، وحتى ساونا خاصة، و بلغت مدة بناءه 11 عامًا.
وتنصح وزارة الخارجية البريطانية مواطنيها وكذلك الرعايا الأجانب بعدم السفر إلى الفندق حاليًا نظرًا لإجراءات اغلاق فيروس كورونا المستجد ( كوفيد _ 19).