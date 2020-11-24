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فن

صابر الرباعي ينعى الموسيقار الكبير طارق عاكف

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 06:47 م
صابر الرباعي
صابر الرباعي
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مصطفى كرم
نعى الفنان صابر الرباعي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام الموسيقار الكبير طارق عاكف.

ونشر صابر الرباعي صورة الموسيقار طارق عاكف وعلق عليها قائلا "إنا لله وإنا إليه راجعون البقاء والدوام لله في وفاة المايسترو الأستاذ طارق عاكف رحمه الله واسكنه فسيح جناته .. نسألكم الدعاء". 


وشارك التونسي صابر الرباعي مؤخرا  في حفل ختام الدورة 29 لمهرجان الموسيقى العربية بأغنية "يا أغلى" .

وقال "الرباعى" عقب انتهاء الأغنية في الحفل المقام على مسرح النافورة بدار الاوبرا قال "سعيد بوجودي معاكم في هذا الفضاء ، تحية مني لادارة المهرجان والأوبرا على إقامة هذا المهرجان وسط الظروف الصعبة التي يعيشها العالم كله، الكورونا الملعونة عملت فينا عمايل، وأنا قعدت سنة مغنتش على مسرح".

واختتم المطرب التونسي صابر الرباعي الدورة الـ29 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية بحفل كبير في حضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم التي حرصت على توزيع الجوائز للفائزين.

الدورة الـ29 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية تضمنت 29 حفلا يحييها 93 فنانا منهم 81 مطربا ومطربة منهم صابرين النجيلى، حسام حسنى، محمد الحلو، مروه حمدى، محمد الخولى، ياسر سعيد، مصطفى سعد، امير الرفاعى، ولاء طلبه، احمد سعد، خالد سليم، فرح الموجى، ريهام عبد الحكيم، محمد شوقى، سامح منير، أحمد عصام، أميرة سعيد، حسناء، رحاب مطاوع، أيمن مصطفى، محمد متولى، وائل ابو الفتوح، شروق شريف، السيد وهب الله، أشرف وليد، كنزى، محمد الشرنوبى، حنان ماضى، عصام محمود، هُمام إبراهيم (العراق)، وائل جسار (لبنان)، ندى غالب، آية عبد الله، سعد رمضان (لبنان)، صابر الرباعى (تونس)، مصطفى النجدى، حنان عصام، أحمد صبرى، خالد عبد الغفار، عفاف رضا، سارة ذكى، سعيد عثمان، يحيى عبد الحليم، إسماعيل صادق.



وشارك بالمهرجان 12 عازفا هم عازف البيانو عمرو سليم، عازف العود باسم درويش، عازف الأكورديون وائل النجار، عازف الكمان جهاد عقل (لبنان)، عازف الجيتار وحيد ممدوح (الأردن)، عازف العود وليد سلامة، عازف البيانو حماده النجار، عازف التشيللو عماد عاشور، عازف العود ممدوح الجبالى، عازف الكمان محمد ظهير، عازفة القانون عفاف شكرى، عازف التشيللو يحيى المهدي.



كما شاركت بها 8 فرق موسيقية هى فرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو فاروق البابلى، فرقة كايرو ستيبس بقيادة الموسيقار وعازف العود باسم درويش، أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجى، أوركسترا صوت مصر بقيادة المايسترو احمد عاطف، فرقة الحفنى بقيادة المايسترو هشام نبوى، فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار، الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو حازم القصبجى، فرقة الإنشاد الدينى بقيادة المايسترو علاء عبد السلام إلى جانب 24 منتخبا من العازفين بقيادة كل من المايسترو سليم سحاب، المايسترو أحمد عامر، المايسترو محمد الموجى، المايسترو صلاح غباشى، المايسترو إيهاب عبد الغفار، المايسترو فاروق البابلى، المايسترو مصطفى حلمى، المايسترو عادل عايش والمايسترو هانى فرحات.
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