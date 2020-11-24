تركيا تخفي الحقيقة .. تسجيل أعلى حصيلة يومية لإصابات كورونا

ذكرت بيانات وزارة الصحة التركية أن عدد الوفيات اليومية من فيروس كورونا المستجد بلغ معدل قياسي بوفاة 161 اليوم الثلاثاء رغم أن اتخذت البلاد إجراءات احترازية أشد الأسبوع الماضي وسط زيادة في عدد الحالات، بحسب صحف تركية.





وأظهرت البيانات تسجيل أعلى حصيلة للإصابات منذ اشهر بـ7381 مريضا جديدا بكوفيد -19 في البلاد ، في حين ارتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 12672.





ومنذ يوليو ، أبلغت أنقرة فقط عن مرضى مصابين بأعراض COVID-19 ، وهي خطوة يقول النقاد إنها تخفي الحجم الحقيقي لتفشي المرض.





والشهر الماضي، انتقدت أكبر جمعية طبية تركية وحزب المعارضة الرئيسي قرار الحكومة التركية بالإفصاح فقط عن حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد إذا ظهرت على المريض أعراض المرض.





قال أعضاء الجمعية الطبية التركية وحزب الشعب الجمهوري إن السياسة، التي اعترف بها وزير الصحة، تخفي الحجم الحقيقي لتفشي الوباء وتستهدف الحفاظ على دوران عجلة الاقتصاد.





وسبق إن اعترف وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة بأن الحكومة لم تفصح عن العدد الكامل لحالات الإصابة اليومية الجديدة بمرض كوفيد-19، عندما قال إنه لا يتم إحصاء سوى من ظهرت عليهم أعراض المرض.







