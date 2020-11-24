تركيا تخفي الحقيقة .. تسجيل أعلى حصيلة يومية لإصابات كورونا

ذكرت بيانات وزارة الصحة التركية أن عدد الوفيات اليومية من فيروس كورونا المستجد بلغ معدل قياسي بوفاة 161 اليوم الثلاثاء رغم أن اتخذت البلاد إجراءات احترازية أشد الأسبوع الماضي وسط زيادة في عدد الحالات، بحسب صحف تركية.
وأظهرت البيانات تسجيل أعلى حصيلة للإصابات منذ اشهر بـ7381 مريضا جديدا بكوفيد -19 في البلاد ، في حين ارتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 12672.
ومنذ يوليو ، أبلغت أنقرة فقط عن مرضى مصابين بأعراض COVID-19 ، وهي خطوة يقول النقاد إنها تخفي الحجم الحقيقي لتفشي المرض.
والشهر الماضي، انتقدت أكبر جمعية طبية تركية وحزب المعارضة الرئيسي قرار الحكومة التركية بالإفصاح فقط عن حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد إذا ظهرت على المريض أعراض المرض.
قال أعضاء الجمعية الطبية التركية وحزب الشعب الجمهوري إن السياسة، التي اعترف بها وزير الصحة، تخفي الحجم الحقيقي لتفشي الوباء وتستهدف الحفاظ على دوران عجلة الاقتصاد.
وسبق إن اعترف وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة بأن الحكومة لم تفصح عن العدد الكامل لحالات الإصابة اليومية الجديدة بمرض كوفيد-19، عندما قال إنه لا يتم إحصاء سوى من ظهرت عليهم أعراض المرض.
قال النائب في البرلمان عن حزب الشعوب الجمهوري المعارض،
ألباي أنتمان، أن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في تركيا، وصل حوالي 40 ألفًا، نافيًا
رواية وزارة الصحة التركية.
كشف أنتمان، أن عدد الإصابات أكبر مؤكدًا أن هذه كذبة كبيرة تأتي ضمن جهود وزارة
الصحة في إخفاء الأرقام الصحيحة بعد أن فشلت في السيطرة على الوضع .
وأضاف أن عدد الوفيات في تركيا بسبب الفيروس
وصل حتى الآن حوالي 40 ألف حالة وفاة، مشيرًا إلى العدد الكبير في الإصابات اليومية
بسبب فيروس كورونا.
وتابع أن التصريحات الصادرة عن وزارة الصحة
هي تصريحات كاذبة تمامًا وهدفها الخداع، مشددًا على أن هناك حوالي 50 ألف إصابة جديدة
بالفيروس يوميًا، وحوالي 500 حالة وفاة يوميًا.
قال أن السلطات بعدما فشلت في إدارة أزمة
الوباء، أصبح عملها الوحيد هو محاولة إخفاء الأرقام الحقيقية للإصابات والوفيات، مشيرًا
إلى أن الناس باتوا يتعاملون باستخفاف مع التدابير الخاصة بالفيروس بسبب عدم نشر الأرقام
الحقيقية.