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تعليم

جامعة الإسكندرية: تطبيق عقوبات تأديبية على الممتنعين عن تنفيذ الإجراءات الاحترازية

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 08:22 م
جامعة الإسكندرية
جامعة الإسكندرية
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أحمد بسيوني

أكد الدكتور هشام جابر نائب رئيس جامعة الاسكندرية لشئون التعليم والطلاب، خلال اجتماع مجلس شئون التعليم والطلاب المنعقد برئاسته، على ضرورة التأكيد على تنفيذ الاجراءات الاحترازية، والوقائية وتفعيل العقوبات التأديبية المنصوص عليها بالقانون للمخالفين وفقآ لقرار المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن، وذلك تحسبا للموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا، وحرصًا على سلامة جميع منتسبي الجامعة من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

كما شدد جابر على ضرورة الاستمرار فى الالتزام بالإجراءات الوقائية ومنها التباعد الاجتماعي، وارتداء أقنعة الوجه، والتهوية الجيدة للمدرجات والمعامل، وعدم التهاون في تطبيق كافة الإجراءات الوقائية الاحترازية اللازمة لجميع منتسبي الجامعة.


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وشدد جابر على السادة وكلاء الكليات تسخير كافة امكانيتها  لتقديم الدعم الكامل لوحدات القياس والتقويم بالكليات لمتابعة العملية التعليمية وفقآ لقرارات الجامعة بهذا الشأن .

وقد أصدر الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، قرارًا بتعطيل الدراسة غدًا الأربعاء، بجميع كليات ومعاهد الجامعة بالحضور مع استمرارها اونلاين وفقًا للجداول الدراسية المعلنة بالكليات والمعاهد، نظرًا لحالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية التي تشهدها المحافظة غدًا وفقًا للمعلومات الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية وخرائط الطقس.

ويستثنى من ذلك القيادات والأطقم الطبية بالمستشفيات الجامعية، الأمن الجامعي، والعاملين فى إدارات الصحة والسلامة المهنية، والنوباتجيات، وما يحدده عمداء الكليات والمعاهد وفق احتياجات كلياتهم ومعاهدهم، وذلك حرصا على سلامة ابنائنا الطلاب واعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.

وأصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية قرارا بتعطيل الدراسة غدا، الأربعاء، الموافق ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٠ بالمدارس والمعاهد الأزهرية "مدرسون وطلاب".

ويتمثل القرار في المديريات  الآتية: التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي والإسكان والمرافق والطب البيطري والزراعة والأوقاف والتموين والتنظيم والإدارة والقوى العاملة والشباب والرياضة والمساحة والري.

ويستثنى من ذلك القيادات وأطقم العمل والنوبتجيات، وفق الاحتياجات التى يحددها مديرو المديريات.

ويأتي ذلك في إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاظًا علي سلامة المواطنين.

وتهيب محافظة الإسكندرية المواطنين بعدم النزول من المنازل إلا في حالة الضرورة القصوى ، وفي حالة النزول لابد من إتباع جميع إجراءات السلامة والتعليمات المعلنة عنها حفاظا علي سلامتهم.

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